70% украинцев считают, что правильно отдали свой голос на президентских выборах, – опрос

В правильности своего выбора на парламентских выборах уверены 82% избирателей

Большинство украинцев (69%) считают, что сделали правильный выбор на президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии.

При этом 7% считают, что неправильно отдали свой голос, еще 7% позитивно оценивают свой выбор только в первом туре и 5% – только во втором.

Еще больше уверенности у избирателей, что они сделали правильный выбор на парламентских выборах (82% против 5% тех, кто расценивает свой выбор как неправильный).

Однако только 29% респондентов знают, кто был избран депутатом по их мажоритарному округу, а 68% – не знают.

При этом 36% граждан считают, что Украина сейчас движется в правильном направлении. Противоположного мнения – 39%. В правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии "Слуга народа" (50% считают направление движения правильным, а 25% – неправильным). В то же время сторонники ОПЗЖ и "Европейской солидарности" уверены в обратном (соответственно, 69% и 74%).

Отметим, что сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 50% считали направление движения правильным, а 23% - неправильным. Однако сейчас результаты все равно значительно более оптимистичны, чем были до выборов: в августе 2018 только 11% украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении, а 72% придерживались противоположного мнения.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и ОРДЛО. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу "Центра Разумкова" в начале ноября 37,5% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в октябре 2019 – 45%).