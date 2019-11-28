Рейтинг "СН" вырос на 2% в сравнении с парламентскими выборами, – опрос

А рейтинг "Голоса" упал настолько, что сейчас эта партия даже не преодолела бы проходной барьер

Лидером электоральных симпатий поддержки по-прежнему остается партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, если бы на следующей неделе прошли внеочередные парламентские выборы, за эту партию свой голос отдали бы 44,8% респондентов.

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Следом за "СН" с существенным отрывом (в 32,3%) идет "Оппоплатформа": ее готовы поддержать 12,7% потенциальных избирателей.

В четверке также оказались "Евросолидарность" (9,6%) и "Батькивщина" (8,5%).

"Новичок" в Раде – партия "Голос" – на этот раз не преодолела бы 5-процентный проходной барьер – за нее готовы проголосовать лишь 4,4% украинцев.

Еще 12% опрошенных не определились с выбором.

На недавних парламентских выборах "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппплатформа" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

При этом, абсолютное большинство респондентов обещают прийти на избирательные участки (в общем 76% – ответы "однозначно до" и "скорее да").

Точно не примут участия в голосовании 16% опрошенных граждан Украины.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу населения. Выборочкая совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности не превышает 2,0%. Сроки проведения исследоавния: 20-24 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу "Центра Разумкова" в начале ноября 37,5% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в октябре 2019 – 45%).