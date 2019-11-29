Премьер призвал нового руководителя "Укравтодора" изменить руководящий состав областных структур

Через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, но необходимо поменять кадры в соответствующих учреждениях.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на владу".

В частности, премьер призвал нового руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова изменить руководящий состав областных структур.

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"Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпекы максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", – сказал Гончарук.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится цена дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.

Гончарук также пообещал, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Укравтодор собирается подготовить проектную документацию для капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в пределах Черкасской области, также начнется проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.