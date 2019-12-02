Изменить место голосования теперь можно на сайте ЦИК

И сразу на два тура, и прописка в паспорте больше для этого не нужна

Центризбирком разрешил менять временное место голосования без изменения избирательного адреса.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК (для этого нужна электронная подпись), а также через уполномоченное лицо, на которое нужно написать и заверить в нотариусе доверенность.

Важно

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В заявлении необходимо указать ФИО, дату и место рождения, избирательный адрес, вид и название выборов, дату их проведения, а также адрес, по которому гражданин будет находиться в день выборов вместе с номером участка, как котором он хочет проголосовать.

Указать нужно будет и причину, по которой избиратель хочет изменит место голосования.

Изменять место голосования можно как на один тур выборов, так и сразу на оба.

Прописка в паспорте теперь также не обязательна, чтобы голосовать не по месту жительства.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября в Украине начали выдвигать кандидатов на местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад (ОТГ). Сами выборы состоятся 22 и 29 декабря 2019 года.