Президент Казахстана не считает Крым аннексированным. В МИД Украины готовят демарш

"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", – заявил Касым-Жомарт Токаев заявил

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Россией.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

На вопрос о том, была ли власть Казахстана напугана войной в Украине и аннексией Крыма, Токаев ответил, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

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"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", – сказал Токаев.

Кроме того, по его словам, минские переговоры были начаты по инициативе Нурсултана Назарбаева.

"Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", – добавил президент Казахстана.

В МИД Украины отреагировали на слова Касым-Жомарта Токаева.

Киев обеспокоен высказываниями Токаева за отрицание аннексии Крыма Россией. Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши, сообщает Украинская правда.

"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан", – говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Украины заявляет, что слова Токаева противоречат принципам украинско-казахстанских отношений и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку.

20 марта принес присягу и вступил в должность новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.