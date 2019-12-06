Турборежим вполсилы. Эксперты оценили 100 дней правительства Гончарука

Первые 100 дней работы правительства Алексея Гончарука показали: пока "турборежим" работает лишь наполовину мощности. По оценкам опрошенных Фокусом экспертов, новому Кабмину можно поставить разве что троечку

40% роста экономики за пять лет. С этой фразы 29 августа началось премьерство Алексея Гончарука. Тогда многие поверили премьеру. Ведь он декларировал правильные цели: открытие рынка сельскохозяйственной земли, создание благоприятных условий для бизнеса, масштабный ремонт дорог, большую приватизацию. Казалось, правительство технократов без политических амбиций, но с опытом работы в реформаторских структурах способно справиться с этими вызовами. Напомним, сам премьер — выходец из Офиса эффективного регулирования BRDO, созданного при поддержке Евросоюза. Исключение составили незаменимая в переговорах с МВФ Оксана Маркарова, министр финансов, и политический старожил Арсен Аваков, министр внутренних дел.

Однако к 6 декабря, когда истекли первые 100 дней работы нового правительства, стало понятно, что чуда не будет. Люди, умеющие предлагать пути проведения реформ, не смогли перейти от теории к практике и воплотить свои же идеи в жизнь. Они сохранили негативные тенденции предшественников: кумовство при назначениях и лоббирование интересов приближённых к власти олигархов. Притом не обладают чиновничьим опытом "бывших". Поэтому реформы ограничились кадровыми перетасовками, бессмысленными и беспощадными, как русский бунт.

Наверное, наилучшим образом идеологию нынешнего Кабмина характеризует ситуация с беспрецедентными объёмами продаж облигаций внутреннего госзайма. Вроде бы всё хорошо — и дыры в бюджете закрыты, и укрепление гривни произошло. Единственный нюанс: всё происходит за счёт конвертации внешнего госдолга во внутренний, более дорогой. И бенефиты получит лишь узкий круг приближённых к власти.

Для настоящего прорыва в экономике нобходим массовый приток инвестиций. На грани очередного мирового кризиса это, в принципе, из области фантастики. Плюс нужно быстро и глубоко изменить страну целиком, для чего недостаточно усилий одного правительства.

Словом, решительные реформы пока происходят лишь в профилях членов правительства в Facebook. Там рассуждают о том, что делать с ФЛП, переходят на электросамокаты и прокладывают новые пути из варягов в греки. Хотя, может, мы просто не так поняли, что такое "государство в смартфоне".

Впрочем, у Кабмина Алексея Гончарука есть одна позитивная черта. Самфакт его существования подтверждает ленинский тезис о том, что даже кухарка может управлять государством. Попасть в высшие эшелоны власти реально для каждого, если сильно стремиться. Да, большая часть из нас во власть не попадёт, но если будет стараться, то хоть что-то путное из этого выйдет. А именно стремление каждого украинца к процветанию и богатству и есть единственно возможный путь к росту экономики — пусть и не за пять лет, и не на 40%.

Как мы считали: Оценить эффективность министров мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Оценку главе правительства Алексею Гончаруку вывели как среднюю экспертную оценку правительства. Министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета не оценивали по причине отсутствия у него портфеля и невозможности из-за этого проанализировать его личное влияние на процессы в стране.

Алексей Гончарук

Премьер-министр

Алексей Гончарук — самый молодой в истории страны премьер-министр. До того, как попасть во власть, возглавлял BRDO — экспертный центр при Кабмине, финансировавшийся ЕС. Как утверждает Сергей Шефир, первый помощник главы государства, в команду президента Гончарука привёл Андрей Богдан, которого с будущим премьером познакомил Дмитрий Дубилет, нынешний министр Кабинета министров. На должность главы правительства Гончарука назначили 290 голосами народных депутатов. В составе его Кабмина — в основном технократы: из всех 18 членов правительства явные политические амбиции есть лишь у Арсена Авакова, министра внутренних дел. Имена остальных министров широкой общественности малоизвестны. Причём узнаваемостью не может похвастать даже премьер, которого на конец сентября, согласно данным Киевского международного института социологии, не знали 49% украинцев. К концу ноября эта цифра снизилась до 38%, но вместе с ней растёт негативное отношение к Гончаруку: в сентябре было 9%, теперь — 25%. Возможно, потому, что быстрого улучшения жизни, на которое надеялись украинцы, не произошло, а на горизонте маячит резкое повышение цен на газ. Последнее, по словам экс-главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, кроме прочего спровоцирует рост стоимости горячей воды на 20–30%.

В глазах общественности Гончарук, как и весь Кабмин, пребывает в плотной тени президента, а потому не выглядит самостоятельной фигурой.

Анна Новосад

Министр образования и науки

Оценивали: Галина Тытыш, президент ОО "Смарт Освіта", Зоя Литвин, основательница Новопечерской школы и премии Global Teacher Prize Ukraine, Сергей Горбачёв, образовательный омбудсмен

По словам опрошенных экспертов, самый главный вопрос, волновавший всех, — продолжит ли новый министр образования Анна Новосад курс на реформу и построение Новой украинской школы, который проводила Лилия Гриневич. Сделать вывод уже можно: реформа продолжается, что всеми воспринимается как безусловный позитив. "Сейчас министерство дорабатывает закон о среднем образовании и создаёт механизмы для того, чтобы он заработал, — говорит Галина Тытыш из "Смарт Освіти". — Кроме того, создан Украинский институт качества образования, задачи которого — участие в разработке новых госстандартов и сопровождение пилотных проектов". Из недостатков работы МОН Тытыш называет хаотичность: создаётся впечатление, что новая команда хватается за всё сразу, желая быстро показать результат.

Зоя Литвин из Новопечерской школы считает, что главное достижение нового МОН — максимальная поддержка действий министерства со стороны общественного сектора и бизнеса. Важным шагом вперёд, по мнению Литвин, стал курс на присоединение Украины к международному образовательному пространству.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачёв отмечает, что новой команде предстоит решить проблемы, доставшиеся в наследство. "В ходе децентрализации министерство частично потеряло контроль над управлением образованием на местах, а местные советы не всегда эффективно используют бюджетные средства на образование. Ещё одна проблема — внятное освещение реформы в медиа, чтобы общество её понимало.

Вадим Пристайко

Министр иностранных дел

Оценивали: Александр Хара, зампредседателя правления Института стратегических черноморских исследований, Вадим Трюхан, дипломат, Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Вопросы, которые пришлось решать Вадиму Пристайко в первые 100 дней каденции, прежде всего касались возобновления переговорного процесса в минском формате и подготовки к встрече "нормандской четвёрки", которая состоится 9 декабря.

Опрошенные Фокусом эксперты одним из главных достижений Пристайко называют его попытки самостоятельно формировать повестку переговоров с другими странами, а не реагировать постфактум на произошедшее. "Это касается заявлений о возможном выходе из минских соглашений, что вызвало негодование в Кремле. Для нас это позитив", — говорит дипломат Вадим Трюхан.

Однако при Пристайко МИД так и не стал центром по выработке стратегии внешней политики, все основные решения, как и раньше, принимают в Офисе президента. "Реакция на российскую агрессию и стратегические взаимоотношения с США решаются в ОП. Пристайко выступает в качестве громоотвода. Так, он принял на себя шквал критики в таком вопросе, как "формула Штайнмайера", — считает Александр Хара.

"Министерство ещё не перестроилось под Зеленского, и, в какой-то мере, продолжает по инерции политику предыдущего президента. Кроме того, видно отсутствие целевой внешнеполитической программы государства, которую должен генерировать МИД", — отмечает Руслан Бортник.

Пока у нового министра не дошли руки и до назначений дипломатов. "Пристайко не смог провести дипломатические ротации даже в ключевых странах — США, Китае и Брюсселе. В Бельгии посол Украины уже три года выполняет обязанности представителя страны при ЕС. Это неприемлемо", — отмечает Трюхан.

Михаил Фёдоров

Министр цифровой трансформации

Оценивали: Валерий Омельченко, собственник HUB 4.0, Виктор Евпак, соучредитель компаний Kidslox и FoodHacker, Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского центра будущего

Новое ведомство, сформированное три месяца назад, начало работу с завидной активностью. Уже запущены несколько масштабных проектов — образовательных и инфраструктурных. Одна из декларируемых целей министерства — перевести общение граждан с госструктурами в цифровой формат, что в теории должно свести на нет коррупцию и бюрократию. Полная диджитализация власти в Украине запланирована на 2024 год. Остальные задачи сформулированы не менее амбициозно: разительное увеличение доли IT-сектора в ВВП страны, всеобщая компьютерная грамотность и т. д. Многие из опрошенных Фокусом экспертов связывают с Минцифрой большие надежды. "Появления такой структуры, как Министерство цифровой трансформации, мы ждали давно, — признаётся Валерий Омельченко, собственник HUB 4.0. — Парламентский комитет по информатизации и информационным технологиям создали только в 2012 году, я его возглавил. В 2014-м комитет едва не упразднили, необходимость его существования пришлось отстаивать всем экспертным сообществом. Можно понять, почему так долго не удавалось создать соответствующий орган исполнительной власти. Его функции были разбросаны по десятку ведомств, так что прежняя модель развития IT на государственном уровне работала крайне неэффективно".

Некоторые эксперты говорят о том, что министерство пока недостаточно плотно работает с IT-сообществом. Но, как отмечает соучредитель компаний Kidslox и FoodHacker Виктор Евпак, до недавнего времени диалога с властью у отечественных айтишников не было вовсе, так что его начало — это уже шаг вперёд.

Оксана Маркарова

Министр финансов

Оценивали: Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам МЦПИ

Наряду с Арсеном Аваковым, министром МВД, Оксана Маркарова — единственная политическая фигура, которая удержалась на своём месте после смены власти в Украине. Она руководит Министерством финансов с июня 2018 года, а с ноября прошлого года — уже без приставки и. о.

"Оксана Маркарова не первый раз входит в состав правительства, поэтому у неё больше институциональных знаний по сравнению с новыми министрами", — утверждает Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Опрошенные Фокусом эксперты в большинстве позитивно оценивают работу министра финансов. Как плюс отмечают её профессиональное умение работать на финансовых рынках и хорошие soft skills в налаживании отношений, чего часто не хватает её коллегам с других министерств.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, среди главных заслуг Маркаровой на посту министра в этом году видит подготовку взвешенного бюджета на 2020 год и успешную работу над снижением ставок по государственным заимствованиям. Однако действенная работа с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — медаль, у которой две стороны. Массово эмитируя облигации, правительство удачно затыкает бюджетные дыры, но создаёт долговую пирамиду, которая может рухнуть от любого спекулятивного фактора.

Арсен Аваков

Министр внутренних дел

Оценивали: Михаил Корниенко, экс-замминистра внутренних дел, Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности UASMO, Богдан Петренко, замдиректора Украинского института исследования экстремизма

Несмотря на заявления властей, что Аваков — временная фигура в Кабмине, министр остаётся в своём кресле. Вероятно, из-за того, что при новой власти он не делал резких движений. "То, что министр молчит, не значит, что он бездействует. Но действует очень тихо и спокойно. Аваков, пожалуй, один из самых опытных министров Кабмина. Ему как политику дал бы самую высокую оценку. Аваков договорился с новой властью. Но министерством он не руководит. Руководят его замы, начальник полиции, но не он. Аваков ушёл в тень", — считает Михаил Корниенко, бывший замминистра внутренних дел.

"За 100 дней работы министерства не было существенных промахов или прорывов. Аваков выжидает. Его переназначили с оговоркой, что он останется на своём посту ненадолго. Возможно, поэтому в министерстве не происходит глобальных изменений", — отмечает Богдан Петренко.

По мнению Сергея Шабовты, оправданное с политической точки зрения выжидание министра не лучшим образом сказывается на работе правоохранительных органов. "Неудавшаяся операция с захватом Белько на мосту [бывший участник АТО, угрожавший взорвать мост в Киеве], бездарный захват грузинского криминального авторитета, где лишь чудом избежали массовой гибели спецназа [речь идёт об операции в Хотяновке под Киевом в сентябре 2019-го, когда копов от смерти спасли бронежилеты]. Это свидетельствует, что полиция напрочь утратила способность качественно готовить спецоперации", — поясняет Шабовта.

Андрей Загороднюк

Министр обороны

Оценивали: Алексей Дмитрашковский, экс-спикер АТО, Олег Стариков, военный эксперт, Алексей Арестович, военный эксперт

Андрей Загороднюк — единственный глава оборонного ведомства в истории страны без профильного образования и опыта работы в госструктурах. "Во главе министерства стоит человек, который не имеет отношения к военной сфере. Министр просто повторяет то, что ему готовят военные, либо повторяет слова президента. На военном поприще он никак не отметился", — считает Алексей Арестович, военный эксперт.

В числе достижений Загороднюка Арестович отмечает успешное испытание нового оружия — противокорабельной ракеты "Нептун".

По мнению Олега Старикова, министр так и не провёл необходимые кадровые ротации в ведомстве. "Согласно Закону "О национальной безопасности", Минобороны должно быть демилитаризировано. Но там работают как минимум 20% военных", — говорит он.

Полным провалом, отмечает Стариков, обернулся процесс внедрения стандартов НАТО в ВСУ. О политике стандартизации ВСУ по НАТО Украина объявила ещё в 2015-м. В мае прошлого года перед Минобороны стояла задача проработать к началу 2020 года сотни стандартов. Президент Зеленский анонсировал, что со следующего года наши войска перейдут на стандарты Североатлантического альянса. Однако с момента прихода Загороднюка процесс внедрения стандартов, по словам Старикова, остановился. "Министр совершенно не занимается вопросом внедрения в ВСУ стандартов НАТО. По этому вопросу за 100 дней не сделано ничего", — считает эксперт.

Владимир Бородянский

Министр культуры, молодёжи и спорта

Оценивали: Ольга Сагайдак, президент благотворительного фонда "Мистецькі надра", Александра Цехановская, аналитик Украинского кризисного медиацентра, Валерий Сушкевич, глава Национального комитета спорта инвалидов Украины

"Намерения новой команды в области культуры очень прогрессивны, — считает Ольга Сагайдак. — То, что они хотят применять к культуре KPI и вообще опираться на критерии эффективности, может стать движущей силой перемен. Мне также импонирует и проектный подход, и желание избавиться от архаики в виде творческих союзов". А вот чего, по мнению Сагайдак, не хватает новой команде, так это адекватных кадров. Действительно, когда доходит до имплементации самых прогрессивных начинаний, система впадает в ступор. Министерству жизненно необходима стратегия образования в сфере культуры.

"Одна из наиболее амбициозных идей нового министерства в сфере информационной политики — концепция защиты информпространства Украины от дезинформации, — говорит Александра Цехановская. — Однако к проекту есть ряд вопросов, в частности, насколько верным является термин "информационная война". На мой взгляд, корректнее говорить об отражении нашей страной российских информационных атак". Одним из главных вызовов в работе Министерства культуры, молодёжи и спорта Цехановская называет борьбу с внутренними источниками дезинформации.

Оценивая спортивный сектор нового министерства, Валерий Сушкевич уверен: "Главное — не допустить разрушения отрасли в процессе формирования новой структуры". Среди ключевых вызовов для "спортивного" блока объединённого министерства эксперт называет задачу не утратить значимость физической культуры и спорта как факторов здоровой нации и инструмента формирования позитивного имиджа Украины через победы наших спортсменов на международных соревнованиях.

Оксана Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц

Оценивали: Анатолий Засоба, председатель правления ОО "Крымская диаспора", Алёна Лунева, адвокационный менеджер Центра прав человека ZMINA, Михаил Жирохов, военный эксперт

До назначения на должность министра Оксана Коляда служила в Вооружённых силах, занималась организацией помощи ветеранам, поэтому хорошо представляет, как можно улучшить их жизнь. Некоторые опрошенные Фокусом эксперты видят в этом повод для беспокойства, опасаясь, что, поскольку для министра тема ветеранов ближе, другие направления деятельности ведомства могут отойти на второй план. Впрочем, Анатолий Засоба, председатель правления "Крымской диаспоры", отмечает, что с новым руководителем министерство энергичнее взялось за подготовку жилищных программ для переселенцев.

В то же время на нового министра возлагают большие надежды, отмечая, что ей не занимать главного — энергии: с приходом Коляды министерство заработало результативнее. Алёна Лунева, адвокационный менеджер Центра прав человека ZMINA, приводит пример: по инициативе министра внесли изменения в текст постановления Кабмина, вернув прежние правила перемещения через линию размежевания на Донбассе детей до 14 лет. Теперь они могут пересекать её, предъявляя свидетельство о рождении, хотя летом этого года предполагалось, что пересечение кордона будет возможным лишь при наличии загранпаспорта, что вызвало критику со стороны правозащитников. "Оксана Коляда из тех, кто будет искать пути решения без дополнительных бюрократических проволочек", — уверена Лунева.

Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Оценивали: Тарас Черновил, экс-первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, Сергей Толстов, завотделом трансатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений НАНУ, Вадим Трюхан, дипломат

Мнения экспертов о деятельности Дмитрия Кулебы расходятся. Одни утверждают, что вице-премьер старается активно выстраивать отношения с европейскими странами. Другие считают, что Кулебе удаётся лишь лавировать "между каплями" во властных структурах — проще говоря, быть удобным для Кабмина и Офиса президента.

"В отличие от большинства представителей правительства, он профессионал и занимает должность, соответствующую его компетентности. Его мировоззрение также соответствует должности. Кулеба — сторонник евроатлантического выбора, в отличие от Вадима Пристайко. Последний, на мой взгляд, внеидейный карьерный дипломат", — считает Тарас Черновил. Впрочем, карьера Кулебу тоже интересует. Поэтому он будет делать всё возможное, чтобы сохранить своё положение. "Он умный, прекрасно говорит. Но результаты работы у него практически нулевые. Действует обтекаемо, никаких резких заявлений не делает", — считает Сергей Толстов.

Вадим Трюхан с ним категорически не согласен. "Кулеба с первых дней начал выстраивать отношения с европейскими партнёрами и НАТО. Сразу стал проводить линию внешней политики, которая выгодна нашей стране. А вот покритиковать его за слабую кадровую политику можно. Например, до сих пор не назначен руководитель правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции. Вероятно, Кулеба не может "продавить" решение этого вопроса", — говорит он.

Алёна Бабак

Министр развития громад и территорий

Оценивали: Виктор Глеба, эксперт в отрасли градо­строительства, Андрей Никончук, исполнительный директор Ассоциации управителей много­квартирными домами, Руслан Ляшко, председатель попечительского совета БО "Союз Самаритян"

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ переименовано в Министерство развития громад и территорий. Несмотря на это перед ведомством стоят те же задачи: децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство. Глава министерства Алёна Бабак уверяет, что все основные направления деятельности останутся в приоритете. Из нововведений — лишь внедрение блока по диджитализации.

Эксперты считают, что ведомству стоит сосредоточиться на банальных вещах, например, урегулировать вопросы незаконной застройки. "Эту тему игнорируют, переводя стрелки на Государственную архитектурно-строительную инспекцию, при этом в министерстве нет человека, отвечающего за работу инспекции", — говорит Виктор Глеба, эксперт в отрасли градостроительства.

Среди минусов называют чрезвычайно сложную методику распределения энергопотерь внутри дома на всех его жильцов: им трудно разобраться, как формируют эти расчёты. "Самый большой минус в работе министерства — отсутствие надлежащей коммуникации с людьми, из-за чего они не понимают, в чём же, собственно, заключается реформа ЖКХ", — подчёркивает Андрей Никончук, исполнительный директор Ассоциации управителей многоквартирными домами.

Из положительных моментов отмечают новую бюджетную программу по предоставлению государственных льготных кредитов на приобретение жилья переселенцам и участникам АТО с объёмом финансирования 200 млн грн. Предполагается, что кредиты будут предоставлять на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

Денис Малюська

Министр юстиции

Оценивали: Александр Лавринович, экс-министр юстиции, Татьяна Козаченко, экс-глава Департамента по вопросам люстрации при Минюсте, Михаил Жернаков, координатор Общественного совета добропорядочности

Скандал с "левыми" ящиками для входящей документации, заявление о массовом закрытии тюрем, создании СИЗО гостиничного типа и видео о достижениях команды на странице в Facebook. Пожалуй, это главное, чем объективно отметился Денис Малюська на своём посту.

При этом мнения экспертов о его профессиональных качествах разделились. Одни утверждают, что министр успешно справляется с ликвидацией старых коррупционных схем. Другие — что Малюська слабо понимает функционирование системы юстиции в целом. "Доступ граждан к правовым услугам, на мой взгляд, ухудшился. Например, контроль и регистрация нормативных актов сегодня "зависли в воздухе", — считает Александр Лавринович, бывший министр юстиции.

Однако Татьяна Козаченко уверена: у нового министра всё впереди. "Если кто-то с кем-то в министерстве договаривается и начинаются "междусобойчики", это сразу видно. В Минюсте на данный момент такая практика ликвидирована, и в этой части политика министра очень жёсткая", — отмечает эксперт. В то же время, по её мнению, министру в кадровых вопросах необходимо действовать более радикально. "Осталось много сотрудников, которые саботируют деятельность новой команды. Так, недавно в министерстве выявили ряд документов, которые не проходят через канцелярию и учёт. Пока не завершён аудит и не до конца определили все нарушения, давать окончательную оценку рано", — заключает эксперт.

Юлия Соколовская

Министр социальной политики

Оценивали: Марианна Онуфрик, руководитель ОО "Социальная Синергия", Алексей Краснощёков, президент ОС "Международное товарищество протезирования и ортезирования Украина", Виталий Пчёлкин, исполнительный директор ОО "Группа активной реабилитации"

Юлии Соколовской в наследство досталось непростое ведомство, поэтому эксперты, оценивая работу нового министра, подчёркивают, что ставят баллы авансом, ведь она ещё не в полной мере себя проявила.

Отношение к новой команде у них неоднозначное. Алексей Краснощёков плюсом считает увольнение всех заместителей бывшего министра Андрея Ревы. Это, по его мнению, позволит в значительной мере снизить присутствовавшие ранее коррупционные риски. Краснощёков настаивает, что теперь пришла очередь обновить среднее звено. Марианна Онуфрик указывает на то, что большинство людей на руководящих постах министерства не имеют опыта в сфере социальной защиты и, следовательно, их компетентность под вопросом.

На сегодня ведомство Соколовской уже отметилось задолженностью по больничным в размере 1 млрд грн в связи с тем, что запланированные на текущий год средства Фонда соцстрахования закончились. Непродуманной Марианна Онуфрик считает идею отмены выплат при рождении ребёнка для некоторых категорий семей. Правда, после волны протестов министерство от этой инициативы отказалось. Среди просчётов новой команды, по мнению Виталия Пчёлкина, разобщённость работы с подведомственными директоратами.

Среди положительных сдвигов в работе обновлённого министерства эксперты отмечают активизацию коммуникации с общественным сектором. По словам Пчёлкина, есть плюсы и в распределении финансирования. "На 2020 год дополнительно выделят 700 млн грн на технические средства реабилитации, что позволит в полной мере закрыть потребность в них", — говорит эксперт.

Владислав Криклий

Министр инфраструктуры

Оценивали: Владимир Шульмейстер, эксперт "Украинского института будущего", Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры, Андрей Гук, авиационный эксперт, Кирилл Новиков, транспортный эксперт

Владислав Криклий, работая в МВД, провёл одну из самых масштабных реформ ведомства — превратил МРЭО в дружественные автомобилистам Сервисные центры. На посту министра инфраструктуры столь впечатляющих результатов он пока не добился. "Всё хорошее, что сейчас есть в инфраструктуре и транспорте, — это инерция от прошлых министров", — считает Андрей Гук.

С точки зрения Гука, идеи, которые представляет Криклий, зачастую непонятны. "Например, чем обоснована идея передать в концессию успешный государственный аэропорт Львов. Какое будет решение с долгами МАУ", — говорит он.

Противоречивы и кадровые назначения Криклия. "Он не решил главную проблему — смену менеджмента на морском участке. Работа здесь провалена. Есть еще АМПУ, которая, пожирая огромный объём портовых сборов, не способна палец о палец ударить в зоне своей ответственности. Случаи с танкером "Делфи" и теплоходом "Иволга" наглядно это показали", — считает Владимир Шульмейстер.

По мнению Александра Кавы, есть пробелы и с регуляторной политикой. "Новое руководство МИУ не озвучивает проблему искусственно заниженных тарифов на перевозку грузов для олигархов, а также не обеспечило финансирование приобретения новых пассажирских вагонов за счёт государственного бюджета в 2020 году".

Из позитива Новиков отмечает концентрацию ведомства на реальных проектах вместо мистического Hyperloop, а также перезапуск Укртрансбезопасности, Укравтодора и Госавиаслужбы.

Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения

Оценивали: Виктор Сердюк, президент Всеукраинской ассоциации защиты прав и безопасности пациентов, Игорь Писаренко, трансплант-координатор Запорожского центра трансплантологии, Андрей Med Goblin, блогер, кандидат медицинских наук, Андрей Клепиков, директор Альянса общественного здоровья

Зоряна Скалецкая продолжает медреформу, начатую её предшественницей Уляной Супрун. Предполагается, что с 1 апреля 2020 года заработает новый этап: Кабмин уже утвердил Программу медицинских гарантий, в соответствии с которой большинство медуслуг будут бесплатными. Программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, реабилитации.

Однако эксперты пока не готовы хвалить работу нового Минздрава, они ждут 2020 года, который покажет, как изменения заработают на практике в условиях мизерного финансирования медицинского обслуживания населения. По словам Виктора Сердюка, на эти цели заложено $100 в год на одного гражданина. Для сравнения: в Молдове, которая не может похвастать более высоким уровнем жизни, эта сумма равна $200. "За такиеденьги можно базово обеспечить лекарствами, притом пациент будет предоставлен сам себе. А где взять денег на зарплаты врачам?" — интересуется Сердюк.

Ещё один важный этап реформы должен произойти в феврале 2020-го, когда, по обещаниям Скалецкой, заработает новая система трансплантации органов. У экспертов есть сомнения в том, что всё пройдёт гладко. "Выстроенная предшественниками министра парадигма трансплантации совершенно неверная и нереализуемая в принципе", — говорит врач Игорь Писаренко. По его словам, проблему надо решать силами различных ведомств, не только Минздрава: нужны адекватный закон, чётко прописанная процедура донорства и подходящие условия в больницах.

Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Оценивали: Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований, Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации

Что делать с ФЛП? Что именно нужно изменить первым в Государственной службе по вопросам труда, как вы считаете?

Это вопросы министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, которые он публикует на своём профиле в Facebook. Кто-то воспринимает их как шутку. Другие предполагают, что министр подражает президенту и тоже пытается выглядеть диджитализированным.

Милованов занял должность министра в конце лета. Перед назначением он провёл тренинг для будущих депутатов от правящей партии, который вызвал небывалый интерес со стороны общественности. Можно ли научить фотографов и водителей быть депутатами за два дня? По мнению Милованова, можно.

Как выяснилось, превратиться из преподавателя-либерала в эффективного чиновника куда сложнее. "Среди минусов его работы — бессистемность, — говорит Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine. — В частности, налоговую реформу Милованов начал с наступления на физлиц-предпринимателей и поддержал введение расчётно-кассовых аппаратов".

По мнению эксперта, запуск рынка земли Милованов тоже отстаивал неубедительно. "Создаётся впечатление, что человек не на своём месте, хотя где-то и в чём-то он прогрессивный", — подытоживает Дубровский.

В арсенал же побед, по мнению Егора Кияна, эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований, министр может записать себе активное обсуждение и коммуникацию со стейкхолдерами, а также одобрение сделки с Европейской комиссией по оказанию технической помощи.

Алексей Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды

Оценивали: Геннадий Рябцев, эксперт в энергетической сфере, Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", Светлана Берзина, глава общественной организации "Живая планета"

До того как стать министром Алексей Оржель был экспертом по энергетике в Alma mater нынешнего Кабмина — BRDO. Министерство досталось ему одно из самых сложных. В условиях, когда два богатейших человека страны, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, имеют прямо противоположные взгляды на то, какой должна быть справедливая цена на электроэнергию, регулятору можно лишь посочувствовать.

Но и сам Оржель подливает масла в огонь неизбежно связанных с его должностью скандалов. Речь идёт о странном заявлении об увольнении главы Нафтогаза Андрея Коболева (Нафтогаз не находится в ведении Минэнерго) и о реальном увольнении главы Энергоатома Юрия Недашковского. Энергетики назвали это решение зачисткой остающихся в отрасли квалифицированных кадров. "Уходят профессионалы, тем, кто остаётся, создают невыносимые условия", — комментирует ситуацию Геннадий Рябцев.

Недовольны кадровыми назначениями Оржеля и экологи. "Показательно назначение на должность Госэкоинспекции "своего человека" — Егора Фирсова, не прошедшего конкурс", — возмущается Светлана Берзина.

Вызывают вопросы и приоритеты в работе министерства. "Неоднозначная инициатива — реанимация проекта об обязательном использовании биоэтанола. Эта программа лоббировалась "спиртовиками" неоднократно, но из-за массы технических и экономических проблем, с которыми связано её внедрение, программу так и не запустили. Министерство под руководством Оржеля вновь подняло эту тему", — говорит Сергей Куюн.

Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета министров

Дмитрия Дубилета не оценивали по причине отсутствия у него министерского портфеля и невозможности из-за этого проанализировать его личное влияние на процессы в стране

За несколько недель до своего назначения Дмитрий Дубилет, сооснователь Monobank, в разговоре с Фокусом рассказывал о плане выхода финучреждения на британский рынок. Все разрешения и юридические вопросы были улажены, он даже арендовал жильё в столице Туманного Альбиона: осень 2019-го должна была стать началом нового бизнеса — банка Koto. Но в конце августа планы молодого предпринимателя резко поменялись — он получил министерский портфель. При этом в интервью Фокусу говорил, что начать политическую карьеру планирует лишь через пять лет.

Вчерашний банкир политическую карьеру начал бодро, анонсировав множество инициатив. В первые дни работы он решил сократить использование бумаги в Кабмине. "Избавиться от бумаги — это не про экологию. Это о неэффективных бизнес-процессах. Будем всё упрощать и переводить в цифру", — говорил Дубилет.

Также министр огласил о планах отмены трудовых книжек и медицинских справок и отказе от классической переписи населения, которая планировалась в 2020 году.

"Перепись населения Украины — один из моих топ-20 проектов, — написал Дубилет в Facebook. — В бюджете на неё было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это непозволительная роскошь для Украины". В итоге, чтобы сэкономить деньги, министр-новатор предложил провести перепись в электронном формате, подсчитав количество sim-карт у жителей нашей страны.