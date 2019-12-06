Джулиани: Байден причастен к коррупции в Украине, доказательства будут скоро
2019-12-06 07:31:05
По мнению личного адвоката президента США, коррупционные риски могли стать главным препятствием помощи США в проведении реформ в Украине
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине, которые скоро будут обнародованы. Об этом адвокат написал в Twitter.
Джулиани утверждает, что коррупционные риски из-за Байдена могли стать главным препятствием помощи США в проведении антикоррупционных реформ в Украине. Он пообещал опубликовать материалы, которые защитят Трампа от импичмента. А саму процедуру импичмента Джулиани назвал фарсом.
"Не было удержания военной помощи. Разговор о коррупции в Украине основывался на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена", – написал Джулиани.
Кроме того, в причастности к коррупции в Украине Джулиани обвинил предшественника Трампа – Барака Обаму.
"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", – резюмировал Джулиани.
Как ранее сообщал Фокус:
- Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на этой неделе прибыл в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами с целью создания документального сериала для разоблачения дела об импичменте.
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.