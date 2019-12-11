В Украине создан Офис финансового контроля, – Гончарук
2019-12-11 14:58:36
Новый орган создается правительством на базе Госаудитслужбы
В Украине создан Офис финансового контроля.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
По его словам, новый орган создается правительством на базе Госаудитслужбы, которая передает по наследству свое имущество и функции. При этом ее штат будет сокращен на 30%.
"Только что правительство создало Офис финансового контроля. Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами", – заявил Гончарук.
Премьер также считает, что Украине необходим современный и профессиональный финансовый контроль.
Как ранее сообщал Фокус:
- Государственная аудиторская служба, реорганизованная из Государственной финансовой инспекции, начала свою работу в 2016 году.
- В 2018 году Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.
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