По приглашению Зеленского: В Украину пустили съемочную группу телеканала "Звезда"

Журналисты российского пропагандистского канала уже провели репортаж с Майдана Независимости

После того как президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандской встречи" в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут люди на Донбассе, в Украину пустили съемочную группу телеканала Министерства обороны России "Звезда". Об этом говорится на сайте телеканала.

Российские пропагандисты записали видео, как проходят таможню в Киеве после перелета из Минска, а потом ведут съемку на Майдане.

По словам корреспондентки "Звезды" Дианы Сирази, съемочная группа решила проверить, пустят ли их в Украину после приглашения Владимира Зеленского.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", – рассказала Диана Сирази.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно – всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?",– передал корреспондент "Звезды" уже по прибытию в Украину.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что сотрудники телеканала "Звезда" на пограничном контроле не представились журналистами, сообщают Факты.

"В отношении указанных лиц нет решений о запрете въезда в Украину. Погранслужбе также не удалось установить фактов незаконного посещения гражданами территории оккупированного Крыма или ОРДЛО. Таким образом, у ГПСУ не было оснований отказывать этим гражданам во въезде в страну", – отметил он и добавил: "Дальнейшее их нахождение на территории Украины и их действия должны быть предметом рассмотрения других правоохранительных органов".

Как ранее сообщал Фокус:

Руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев принято и анонсировала репортажи из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям.