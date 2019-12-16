Полмиллиона зарплаты и угнанный Subaru. Что известно о победителе конкурса на пост главы НАПК

Прокурор Александр Новиков должен возглавить НАПК. Именно на его кандидатуре остановилась конкурсная комиссия

В Украине 18 октября вступил в силу закон о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Основными пунктами в документе была смена руководства Агентства и переход на единоличное управление структурой, вместо коллегиального.

Согласно закону, главу НАПК назначает Кабинет министров по представлению конкурсной комиссии (три представителя международных организаций и еще трое – от правительства). В состав комиссии вошли глава юридического отдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко, глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Кобылинская, бывший эксперт Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, экс-глава комиссии по предупреждению коррупции Словении Горан Клименчич и экс-помощник генерального инспектора по вопросам аудита Департамента коммерции в Вашингтоне Майкл Сирс.

Члены конкурсной комиссии 25 ноября утвердили список из 30 кандидатов, которые соответствовали требованиям, а 6 декабря был объявлен краткий перечень. В него вошли восемь кандидатов.

К 15 декабря комиссия должна была окончательно определиться с главой НАПК. Так, в конкурсе победил прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Александр Новиков.

Биография кандидата

Александр Новиков закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, правоведение. В органах прокуратуры Новиков начал работать в Сумской области с 2004 года, где проработал около 8 лет. Также занимал должность следственного помощника прокурора города Сумы.

С 2007 по 2012 Новиков занимал должности прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия, а также прокурора отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

В 2012-2014 году Новиков был прокурором защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ.

В 2014 году Новиков перебрался в Киев и продолжил работу в ГПУ. Также известно, что в 2015 году он претендовал на должность председателя/первого заместителя главы САП. Тогда комиссия предлагала Новикова, как одного из трех кандидатов на должность заместителя Холодницкого.

Прокурор подавал в ГПУ анкету добропорядочности в 2017 , 2018 , 2019 годах. Успешно прошел анонимное тестирование во время переаттестации сотрудников Генпрокуратуры.

На данный момент одно из громких дел Новикова в суде касается возможной подделки результатов внешнего независимого оценивания (ВНО). Речь идет о детях экс-руководителей нескольких министерств, народных депутатов, работников аппарата ВР и других госучреждений, которые могли поступить в вузы с поддельными результатами ВНО.

Новиков не является членом какой-либо политической партии. Во время собеседования он заявил, что хочет на должности доказать, что антикоррупционные институты могут действовать.

"Такое решение членов Комиссии означает, что этот кандидат имеет лучший профессиональный опыт, знания и качества для должности председателя НАПК среди всех претендентов", – заявил юридический советник ТЕ Украины Александр Калитенко.

Далее комиссия внесет представление Кабмину о назначении на должность председателя НАПК. После этого, правительство должно будет назначить выбранного кандидата.

Декларация Новикова

В декларации Новикова за 2018 год говорится, что он снимает квартиру в Киеве площадью 60 кв.м. Прокурор женат на Юлии Гончар, а также у него есть сын Тимур Новиков и пасынок – Эдуард Попович.

Вместе с супругой Новиков владеет двумя автомобилями – ВАЗ 1996 года, Kia Sorento 2013 года. Третий задекларированный автомобиль Subaru Forester был оформлен на третье лицо (Лидию Новикову) и сейчас находится в угоне.

Собственной квартиры у Новикава нет,. Согласно декаларации, он арендует в Киеве квартиру площадью 59,3 кв м (вероятно, служебное жилье)

Основные доходы в семье Новикова – его заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности супруги. Так, общий объем зарплаты прокурора за 2018 года составил 562481 гривен, а его супруги – 321689 гривен.

Также на банковском счету прокурора имеется 110000 гривен.