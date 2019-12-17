Джулиани признал, что хотел отставки Йованович с должности посла США в Украине
2019-12-17 09:58:47
Джулиани рассказывал Трампу и Помпео, что Йованович блокирует визы для украинских прокуроров
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что добивался отставки экс-посла США в Украине Мари Йованович.
Об этом сообщает The New York Times.
В беседах с президентом США Дональдом Трампом, по словам Джулиани, Йованович препятствует не только расследованиям в Украине, которые могут принести пользу Трампу, но и усилиям Джулиани по сбору доказательств для его защиты.
"Есть много причин для ее увольнения", – говорил Джулиани.
Он добавил, что не рекомендовал Трампу или Госсекретарю США Майку Помпео отзывать Йованович.
"Я просто дал им факты. Если бы я был генеральным прокурором, я бы выгнал ее" ,– заявил Джулиани.
Он рассказывал Трампу и Помпео, что Йованович блокирует визы для украинских прокуроров, чтобы приехать в США, чтобы представить доказательства ему и федеральным властям.
Джулиани также утверждал, основываясь на своих собственных интервью с этими прокурорами, что Йованович пыталась заблокировать расследование по Burisma в Украине.
"Я думаю, что пару раз указывал президенту, что я узнал об отказе в выдаче виз", – сказал Джулиани.
"Я мог или не мог передать общие слухи о том, что посольство считалось своего рода неконтролируемым политически партизанским посольством, но это было сплетнями, я не назвал это фактом", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.
- Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.
- Также адвокат Трампа Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла США в Украине. Он обвинил Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в президентской кампании Трампа".