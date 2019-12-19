От Москвы до Вашингтона. Что известно о новом после в США Владимире Ельченко

Должность украинского посла в США оставалась вакантной пять месяцев — после того, как 19 июля Владимир Зеленский уволил с этого поста Валерия Чалого. Теперь украинскую дипмиссию в Вашингтоне возглавит Владимир Ельченко. Фокус коротко рассказывает биографию дипломата и приводит его самые интересные высказывания

Сегодня, 19 декабря появился указ президента о назначении Ельченко под символическим номером № 911 (телефонный номер службы спасения в Америке) послом в США. Владимир Ельченко – известный дипломат с многолетним стажем, он долгое время представлял Украину в ООН.

Владимир Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Его отец, Юрий Ельченко, известный партийный функционер, впоследствии секретарь ЦК КПУ по идеологии. Его сын еще на этапе учебы выбрал дипломатическую карьеру. В 1981 году Владимир Ельченко закончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко и начал работу в МИД УССР.

Шесть лет был вторым секретарем украинского представительства в ООН. После распада Советского союза – перешел в МИД Украины на должность первого секретаря международных организаций.

В 1993 году несколько месяцев был наблюдателем в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (в Хорватии). После этого четыре года снова работал в Киеве на руководящих должностях в МИД. В 1997 году Ельченко впервые назначили постоянным представителем Украины в ООН, этот пост он занимал до лета 2001 года.

В 2000-2001 годах он работал заместителем министра иностранных дел Анатолия Зленко. Позже несколько лет работал в секретариате МИД, а в 2003-2005 годах – первым замом министра Константина Грищенко.

Следющий этап дипломатической карьеры Ельченко связан с Веной. Пять лет он проработал послом Украины в Австрии и постоянным представителем Украины в международных организациях, расположенных в ее столице.

С лета 2010-го года и до конца 2015-го Ельченко занимал должность посла Украины в России. В 2010-2011 году он принимал активное участие в попытках урегулировать громкий скандал вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве. Тогда ее работу фактически парализовали обыски российских силовиков, а в отношении сотрудников библиотеки возбудили уголовное дело - якобы по "факту распространения ксенофобской литературы". В марте 2014 года реагируя на захват и оккупацию полуострова, официальный Киев отозвал Ельченко из Москвы.

В декабре 2015 года Ельченко был во второй раз в своей карьере назначен постпредом Украины в ООН. И занимал эту должность вплоть до утверждения послом в США. Также, в мае этого года он по совместительству занимал должность посла на Ямайке. За последние годы Ельченко неодноктрано выступал с резкой критикой России на заседаниях Совета безопасности ООН.

Заявления Ельченко о ситуации на Донбассе и в Крыму

О российском оружии на Донбассе

"В течение двух лет агрессии, армия, численностью в 40 тыс. человек, была сформирована на Донбассе, она финансируется, оснащается и поддерживается Россией, команды осуществляются российскими офицерами. Эта армия получила сложное современное российское вооружение. У меня есть очень длинный список оружия, которое не производится в Украине, и никогда не будет производиться, и это оружие ведь не из космоса сбрасывается" (2016 год, ООН).

Об информационных войнах:

"Существует необходимость борьбы с такими явлениями, как государственная пропаганда нетерпимости и ненависти, а также информационные войны, которые часто служат средствами для гибридной войны" (2016 год, ООН).

О противодействии РФ в ООН

Мы действуем постепенно. Количество резолюций ничего не изменит. Важно наносить удары в болевые точки — чем больше будет таких разведенных во времени действий, тем сложнее России будет бороться. Раньше они говорили: «Вопрос Крыма закрыт, больше мы его не обсуждаем». Теперь они сами вынуждены его обсуждать. То же самое по Донбассу. Если раньше они предъявляли обвинения в адрес Украины ("в Киеве переворот", "хунта пришла к влас­ти"), то сегодня звучит только одно: "Перестаньте бомбить Донбасс". Значит, им больше нечем отвечать (интервью 2017 года).

О выборах в ОРДЛО

Российская Федерация очень хорошо знает, что эти так называемые выборы нарушают конституцию Украины, закон Украины о местном самоуправлении в определенных районах Донецкой и Луганской областей и идут вразрез с буквой и духом минских соглашений, который были одобрены резолюцией СБ ООН в 2015 году… Только законно избранным лица могут представлять Донбасс, а не кремлевские марионетки. Чтобы эти выборы признали – их должны проводить по украинскому законодательству и под наблюдением международных организаций (2018 год, ООН).

Об отношениях с российским дипломатами

Дискомфорт от присутствия российских коллег, которых раньше уважал, а с кем-то даже дружил. Комнаты для переговоров очень тесные, и мы постоянно находимся рядом. Что бы ты ни сказал, они уже против. Это усложняет работу. Многие вещи не имеют никакого отношения ни к Донбассу, ни к Крыму. Они против любой инициативы украинской делегации. Я никаких негативных чувств к ним не испытываю как к людям, а у них это отторжение ушло уже в генетику. И совсем неприятно видеть еще более острую позицию против нас со стороны молодых ребят из российской делегации, которым по 25-30 лет, которые, как говорится, "Ленина уже не видели" и не росли в СССР. Быстро их переучили, однако. (интервью 2017 года).