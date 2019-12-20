Найдено очередное доказательство присутствия вооруженных сил РФ на Донбассе, – ГПУ
2019-12-20 19:59:32
Прокуроры обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас
Генпрокуратура Украины зафиксировала очередной факт российского военного присутствия на временно оккупированной части Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что после обстрела со стороны луганских боевиков, прокуроры при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.
"Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит", – заявляют в ГПУ.
В ГПУ добавили, что это доказательство будут использовать в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.
Как ранее сообщал Фокус:
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