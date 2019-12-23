"Любой проезд только через КПВВ". У Зеленского назвали противоправным запуск поездов из РФ в Крым
2019-12-23 15:19:50
Кроме того, осудили и приезд президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым
Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявляет, что запуск ж/д сообщения между РФ и оккупированным Крымом по Керченскому мосту является противоправным.
Об этом сообщает пресс-служба представительства.
"Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", – сказано в сообщении.
Кроме того, осудили и приезд президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.
"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную Республику Крым и Севастополь. Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", – говорится в сообщении.
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее российское Министерство транспорта решило перекрыть движение по Керченскому проливу с 21 по 24 декабря 2019 года в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.
- Также в РФ заявляли, что в Крым будут курсировать 11 пар пассажирских поездов.
- Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.