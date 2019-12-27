Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, – Минэнерго РФ

С 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января по газу.

Об этом сообщает глава российского Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.

"Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", – сказал он.

Напомним, 26 декабря представители "Нафтогаза" и "Газпрома" встретились в Вене начали согласовывать окончательный вариант договора на транзит газа.

Предварительное подписание должно пройти сегодня – 27 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".