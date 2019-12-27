Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, – Минэнерго РФ
2019-12-27 10:31:46
С 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января по газу.
Об этом сообщает глава российского Минэнерго Александр Новак, передает РИА Новости.
"Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", – сказал он.
Напомним, 26 декабря представители "Нафтогаза" и "Газпрома" встретились в Вене начали согласовывать окончательный вариант договора на транзит газа.
Предварительное подписание должно пройти сегодня – 27 декабря.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
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