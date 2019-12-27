НАБУ и СБУ пришли с обысками в Администрацию морских портов
2019-12-27 17:35:00
Должностных лиц "АМПУ" подозревают в махинациях при закупке стройуслуг для объектов морской инфраструктуры
НАБУ и СБУ проводят обыски в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" и по месту жительства его должностных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Должностных лиц "АМПУ" подозревают в махинациях при закупке стройуслуг для объектов морской инфраструктуры: речь идет о предоставлении противоправных преференций иностранной компании.
Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью, от 3 до 6 лет тюрьмы) УК.
Дело детективы НАБУ расследуют еще с весны 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Еще в 2016 году руководителя АМПУ Андрея Амелина подозревали в хищении 3,5 млн грн госсредств. Тогда он якобы был причастен к завышению стоимости поставок горюче-смазочных материалов одной из луцких компаний.
- Уже в начале 2018 года детективы НАБУ задержали Амелина и его заместителей, но с другими обвинениями – речь шла о возможном присвоении средств должностными лицами "Техморгидрострой Николаев" по сговору экс-руководством АМПУ.
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