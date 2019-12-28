Зеленский подал в Раду новый проект закона по децентрализации, – Вениславский
2019-12-28 17:41:36
Новый проект – усовершенствованный и учитывает наиболее важные предложения со стороны местного самоуправления и общественности
Президент Владимир Зеленский внес в Раду новый проект закона о децентрализации власти.
Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет Интерфакс-Украина.
Законопроект предполагается внесение изменений в Конституцию Украины.
По словам Вениславского, новый проект – усовершенствованный и учитывает наиболее важные предложения со стороны местного самоуправления и общественности.
"Децентрализация – неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей, громады – способными, народовластие – действенным", - заявил представитель президента в КСУ.
Зеленский 13 декабря уже подавал в Раду проект закона №2598 о децентрализации. Еще вчера он рассматривался в профильном комитете, а уже сегодня – "предоставлен на замену".
Инициативу президента Украины прокомментировали и МИД РФ. "Речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра", – удивлялись россияне.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Офисе президента уже сообщали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские власти должны "услышать" Донбасс и согласовать децентрализацию с ОРДЛО.