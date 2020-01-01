Мир или движение к расколу. Как в соцсетях комментируют новогодний спич Владимира Зеленского

Президент кардинально изменил классическое новогоднее поздравление. Естественно, нашлись и недовольные и те, кому все понравилось

Речь президента Зеленского длилась более 13 минут и включала в себя, собственно, спич самого главы державы, ролики и небольшие обращения от известных личностей.

В частности, Зеленский в своем новогоднем обращении предложил каждому украинцу ответить на вопрос, кем он является. Он сказал, что независимо от интересов, гражданской и политической позиции, от сферы деятельности, все мы являемся гражданами Украины.

Среди прочих, в речи президента прозвучали слова: "Кто я? Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык? Житель Береговой, который хранит родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? Имеет недостатки слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика?", – сказал президент.

Также он отметил, что "в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные", – подчеркнул глава государства.

Также он пожелал всем любить всех украинцев, потому что это и значит "любить Украину ". В поздравлении президент употребил фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках.

Речь была записана на фоне рождественского городка и елочки. Но президент "отхватил" в соцсетях за миролюбивый призыв "любить всех украинцев", потому как некоторым показалось, что это слишком пацифистски звучит для страны в которой ведутся военные действия с ближайшим соседом.

Так же спич главы государства подвергся за популизм без всякой конкретики. В вину Зеленскому вменили тот факт, что его поздравление выглядело скорей как предвыборный ролик, а не речь президента, который уже победил на выборах и вроде как управляет страной несколько месяцев.

Но Зеленского не только критиковали. Так как ролик и правда получился позитивным и разительно отличающимся от всех поздравлений предыдущих президентов. и с уверенностью можно сказать, что с миссией "поздравить страну с Новым годом" Зеленский справился.Его речь звучала хорошо. И так посчитали многие.

У многих создалось впечатление, что глава державы и правда попытался "достучаться" до каждого жителя Украины и именно для этого привлек представителей каждого региона и постралался говорить простым языков без "канцеляризма", присущего профессиональным политикам.

Но новогодние праздники имеют тенденцию заканчиваться. И праздничная эйфория сменится рабочими буднями. Тогда и станет ясно, было ли поздравление Зеленского просто поздравлением, или неким посланием с тайным смыслом, который станет ясен только через некоторое время. Пока можно отметить, что это и правда была очень неординарная речь в приятном антураже от президента в непафосном, а близком к народу образе.