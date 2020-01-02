Последние блокпосты. Четыре причины, почему Украине не удастся достичь мира в 2020 году

Иностранный обозреватель проанализировал факторы, которые могут помешать или помочь в урегулировании конфликта на Донбассе

Украинский Донбасс вряд ли найдет дорогу к миру в 2020 году, если президент Владимир Зеленский не сможет заручиться международной поддержкой. Об этом пишет венгерский журналист Доминик Истрате в своей статье для Emerging Europe под названием "Четыре причины, почему Украине не удастся достичь мира в 2020 году".

"Разорванный войной украинский Донбасс вряд ли найдет дорогу к миру в 2020 году, если президент страны Владимир Зеленский не сможет заручиться международной поддержкой независимости своей страны. В то время, когда позиции Украины подрываются действиями ее союзников, восстановление международной коалиции, противостоящей агрессии России, имеет решающее значение для предотвращения сценария, при котором страна будет вынуждена пойти на уступки своему соседу", – пишет автор.

В минувшем году лидеры Франции, Германии, России и Украины вернулись за стол переговоров, что произошло впервые за три года. Несмотря на то, что возобновление переговоров было долгожданным шагом, не все их участники, вели переговоры добросовестно, пишет автор.

"Саммит, как и ожидалось, завершился без какого-либо серьезного соглашения, иного исхода никто не ожидал, возможно, кроме самих украинцев", – отмечает Истрате.

Далее автор приводит четыре фактора, которые будут влиять на урегулирование конфликта в 2020 году.

Значимость следующего "нормандского саммита"

На прошлом саммите основной вопрос в переговорах остался без ответа. Так, Россия и Украина не смогли найти консенсуса по поводу проведения местных выборов на Донбассе. Российская сторона хочет, чтобы выборы были проведены до того, как Украина вернет под свой контроль территории. В это же время, Киев хочет вначале восстановить контроль на государственными границами.

К следующему саммиту, который состоится весной в Берлине, Украине предстоит решить две ключевых проблемы. Во-первых, стране придется внести поправки в "минские соглашения", так как договоренности 2015 года смогли уменьшить масштабы насилия, но не прекратить вооруженный конфликт.

Во-вторых, Украине необходимо заручиться полной поддержкой своих европейских союзников, особенно президента Франции Эммануэля Макрона, который готов налаживать отношения с Россией. Германия также ослабила позиции Украины своей поддержкой строительства "Северного потока-2".

Санкции ЕС против России остаются в силе, но мало что дают. Набор инструментов внешней политики ЕС в настоящее время недостаточно силен, чтобы реально повлиять на российскую экономику.

Уступки Зеленского могут быть расценены, как капитуляция перед Москвой

За семь месяцев своего президентства Владимир Зеленский и его администрация достигли двух крупных соглашений по обмену пленными с Россией.

На внутреннем политическом фронте одной из главных задач Зеленского и его правительства будет поиск решения, которое не разозлит его антироссийских политических противников. Они будут рассматривать любые крупные уступки, как капитуляцию перед Москвой.

В это же время, президент Украины демонстрирует готовность продвинуться в вопросе децентрализации Донбасса, как это предусмотрено в минских соглашениях. Он представил законопроект, который изменит карту государственных администраций в остальной части страны. А Верховная Рада, в знак доброй воли, одобрила законопроект о продлении временного особого статуса для Донбасса на год.

Приверженность США Украине должна быть восстановлена

За последние несколько месяцев Украина оказалась в центре скандала, когда президент США Дональд Трамп грозил отказать в предоставлении помощи, если Зеленский не одобрит расследование против Джо Байдена в Украине.

Тот факт, что Белый дом счел политически мотивированное расследования более важным, чем безоговорочная поддержка одного из своих союзников, значительно ухудшил позиции Украины. Как раз в то время, когда новоизбранный президент Украины готовился к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.

Несмотря на это, политика США в отношении России с 2016 года была более жесткой, чем во время президентства Барака Обамы. Но ситуация изменилась благодаря мощной двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США, а не Трампа.

На данный момент Конгресс собирается ужесточить санкции против России. Сенат будет голосовать за законопроект в этом месяце. Сенатор-республиканец Линдси Грэма назвал его "адским документом о санкциях".

Единственная уступка, на которую Украина никогда не должна идти

Дискуссии о будущем аннексированного Россией Крыма по-прежнему не ведутся. В случае, если международная поддержка будет недостаточно сильна, Украину могут вынудить обменять Крым на мир на Донбассе и реинтеграцию региона.

Украина при Зеленском и Порошенко была последовательной в отказе признавать российскую аннексию полуострова. Но в противном случае, передача Крыма России – станет серьезным поражением не только для Украины, но и для европейского сообщества. Такие действия послужат сигналом для России о том, что дальнейшая агрессия против Грузии, Беларуси или Прибалтики – приемлема.

На прошлый "нормандский саммит" Путин отправился с позиции силы и сделает это снова во время следующего раунда переговоров. Конечно, если НАТО и ЕС не смогут продемонстрировать больше приверженности стране, которая отчаянно хочет мира.