"Ну, стыдно, просто". Рада вызывает на "ковер" министров из-за больших зарплат

Во время часа вопросов к правительству в пятницу министров спросят о декабрьских премиях

Верховная Рада собирается заслушать во время часа вопросов к правительству в пятницу 17 января собирается заслушать министров по поводу начисленных больших премий в декабре. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает УП.

"Есть предложение, оно поступало и от фракции "Слуга народа", я думаю, что и другие политические силы к этому присоединятся. Во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел еще позицию министров и, возможно, Премьер-министра относительно тех премий, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", – сказал Разумков.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия в кулуарах парламента рассказал, что президентская фракция обратился к спикеру с предложением вызвать "на ковер" представителей Кабмина и госпредприятий, чтобы "они ответили, потому что мы считаем, что в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты – ну, стыдно, просто".

При этом Арахамия отметил, что выступает за рыночные зарплаты, но в нынешней ситуации, когда "пенсионер 2000 гривен получает, а кто-то полмиллиарда – это просто неприемлемо".

Напомним, несколько министров, топ-чиновников и руководителей госпредприятий получили премии в несколько сотен тысяч долларов. Фокус собрал, как соцсети отреагировали на зарплаты, которые в некоторых случаях выше, чем у Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр юстиции Денис Малюська и министр экономики Тимофей Милованов заявляли, что их не устраивает министерская зарплата.