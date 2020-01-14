Зеленский хочет подчинить Службу финрасследований не Минфину, а Офису президента, – СМИ

Поэтому нынешний законопроект по созданию СФР финкомитет не рекомендовал выносить в Раду на второе чтение. Вместо него Зеленский подаст в парламент новый

Вчера, 13 января, финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту не принимать закон о Бюро финансовых расследований.

Об этом пишет НВ, ссылаясь на главу комитета Данила Гетманцева.

Согласно законопроекту, БФР должно было бы подчиняться Минфину. Этому якобы не рад президент Владимир Зеленский.

В связи с этим, Зеленский намерен сам вносить в Раду проект закона, которым бюро подчинялось бы напрямую Офису презадинта.

Законопроект во втором чтении должны были рассмотреть уже сегодня, 14 января.

Ранее Гетманцев говорил, что проект хотели принять еще в конце октября прошлого года, но этого так и не случилось.

Как ранее сообщал Фокус:

Службу финансовых расследований в Украине хотели создать еще при прошлом Кабмине, не позднее 2017 года. Она должна была бы исполнять не силовую, а в первую очередь аналитическую функцию.