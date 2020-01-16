Рада хочет дать Нацгвардии право разведки за пределами Украины
2020-01-16 12:45:53
Сейчас НГУ подчиняется МВД. В случае принятия проекта закона, у МВД будет свой разведорган с тайным бюджетом и широкими возможностями
Рада хочет наделить Нацгвардию возможностью заниматься разведкой внутри и за пределами Украину.
Об этом говорится в законопроекте №2412 "О разведке", который вчера нардепы поддержали в первом чтении, пишет ЦПК.
Сейчас НГУ подчиняется МВД Арсена Авакова, хотя ранее шли разговоры о том, что у Зеленского хотят разделить Нацгвардию на три части. При этом, у МВД должна была бы остаться только одна ее часть.
Более того: президент еще в конце августа вносил в Раду проект закона №1007 о переподчинении Нацгвардии себе же. Правда, с тех пор законопроект ни разу не "читали" в парламенте.
Согласно новому проекту закона, НГУ получит права разведоргана внутри МВД. Сейчас такие компетенции есть только у разведки Минобороны.
В случае принятия законопроекта, подразделения Нацгвардии смогут внедрять агентуру и организовывать спецоперации. И все это за пределами Украины.
Также у гвардейцев будет тайный бюджет на ведение разведки, в т.ч. на покупку разведтехники и других спецсредств.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в уголовно-процессуальный кодекс: лиц, которым известна развединформация, не смогут допросить по поводу известных им данных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 октября президент Зеленский подписал закон №1009 и наделил правом прослушки два ведомства – НАБУ и ГБР.
- НАБУ позже заявило, что для использования "прослушки" необходимо привести в соответсвие с УПК акты об использовании техсредств для прослушивания.
- В Transparency International, в свою очередь, заявили, что измения в Конституцию о НАБУ и ГБР могут привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.