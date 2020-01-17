В жизни как в кино. Почему Зеленский дал Гончаруку еще один шанс

Фокус узнал, зачем Алексей Гончарук заявил об отставке. А так же выяснил, почему Владимир Зеленский дал премьер-министру — "шанс"

"Должны оставаться людьми"

Сегодня вечером страна увидела окончание увлекательного мини-сериала об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Офис президента опубликовал видео встречи президента Владимира Зеленского с действующим премьер-министром. Гарант поблагодарил главу правительства за встречу. Заявил, что готов дать Алексею Гончаруку и его "молодому правительству" шанс. И попросил Гончарука разобраться с огромными зарплатами министров и еще более грандиозными гонорарами, которые должны получить по контракту руководители НАК "Нафтогаз".

"Руководство НАК "Нафтогаз" тоже должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми", – уточнил президент.

Акцент на скандальной теме заоблачных доходов правительства и менеджеров госкомпаний президент сделал не случайно. Рейтинг гаранта в немалой степени зависит от успешной деятельности Кабмина. А скандал с огромными окладами чиновников мог резко снизить уровень популярность президента. Ведь все это происходит в воюющей стране, бюджет которой не позволяет платить нормальные зарплаты врачам и учителям.

Напомним, что серией ранее, после слива в сеть скандальных записей со встречи руководителей финансового-экономического блока Кабмина с руководством НБУ, премьер Гончарук сообщил, что уходит в отставку.

"Заявление Гончарука о том, что он уходит в отставку, было политическим", — считает политолог Петр Олещук. — "По сути, премьер-министр поставил вопрос ребром: или отставка или мандат доверия президента. И он этот мандат получил".

Аналогичного мнения придерживается и политолог Руслан Бортник:

"Премьер пытался преодолеть пиар-кризис, информационный кризис, который возник вокруг него и правительства после публикаций информации о зарплатах министров и после аудиозаписей закрытого совещания. Он позиционирует себя как молодого лидера, который ориентирован на европейские ценности. Поэтому и поступил так, как поступают в Европе. Случился скандал – он написал заявление", — считает эксперт.

По словам Руслана Бортника, Алексей Гончарук наверняка понимал: президент его отставки не допустит. Поручив правоохранителям установить инициаторов "прослушки" в кабинете премьера, президент послал главе Кабмина своеобразный сигнал. Мол, все будет хорошо.

В зоне риска

Почему Зеленский не заинтересован в уходе Гончарука? Во-первых, с точки зрения своего имиджа президент не может признать, что ошибся в выборе премьера. Во-вторых, этот Кабмин уже получил карт-бланш от Верховной Рады (парламент утвердил программу деятельности правительства) и должен реализовать ключевые инициативы Зеленского, связанные с продажей земли, децентрализацией, легализацией игорного бизнеса. Крайне плохо может сказаться отставка Кабмина и на переговорах с МВФ.

"МВФ и все другие финансовые доноры воспринимают политическую турбулентность как риски", — говорит эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк. — "А ныне международных доноров интересует не столько личность премьера, сколько отношения президента с олигархатом".

При этом Международный валютный фонд выразил поддержку текущей политике правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны.

Не стоит забывать и о том, что Гончарук выгоден Зеленскому потому, что не может составить ему политической конкуренции.

"Зеленскому, как молодому и неопытному президенту, не выгоден сильный опытный премьер, который не даст себя в обиду", – считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. – Ему будет сложно найти кандидатуру, которая бы согласилась быть мальчиком для битья".

Между тем, рано или поздно просчеты Гончарука все-таки скажутся на рейтинге президента.

"И тогда рейтинг Зеленского начнет падать", – говорит Виктор Небоженко. – Потому что все будут понимать, что реальный премьер – президент Зеленский, а не премьер-министр Гончарук"

По мнению Небоженко, попросив об отставке Зеленского, а не парламент, Гончарук, по сути, сказал: если я остаюсь, ты прикрываешь все мои грехи. И Зеленский согласился.