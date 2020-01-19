Ткаченко: В Киеве тоскливо жить, это сплошная серая стена

Но все можно изменить и поэтому нардеп от "СН" хочет стать столичным главой

Народному депутату от "Слуги народа" Александру Ткаченко стыдно и тоскливо жить в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Вот этот план Подола с разрушающимся Гостиным двором у меня в кабинете висит, потому что мне стыдно за город... Вернулся из отпуска, едешь по городу – серая стена, проезжаешь все эти наши спальные районы, в которых жить тоскливо", – говорит Ткаченко.

Но сам он – коренной киевлянин и ему "очень хочется сделать так, чтобы в городе мог жить его сын".

"Именно поэтому, находясь в новой системе власти, я работаю над тем, чтобы заложить фундамент для системных изменений не только в столице, но и в стране в целом", – добавил он.

По словам Ткаченко, за пять-шесть лет возможно изменить судьбу города, как было с Варшавой, хотя там и были европейские деньги. "Но у нас есть возможность привлекать инвестиции и мотивированных инвесторов. Нужны честные правила игры", – считает нардеп.

Также он отмечает, что и олигархи, и бизнесмены, на самом деле, готовы "играть по правилам", но они не готовы признавать исключений.

"Поэтому закон должен быть одним для всех. Если есть нормальные правила, по которым можно работать, им гораздо проще свои бизнес-планы прогнозировать в корректной форме. Это даже в их интересах", – отмечает Ткаченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Ткаченко говорил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации. "Есть такая ключевая фраза "может". Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", – заявлял он.