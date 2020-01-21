Судью Вовка признали невиновным в принятии заведомо неправосудного решения
2020-01-21 18:36:47
Оправдал Вовка Вышгородский райсуд. В прокуратуре Киева уже готовят апелляцию на это решение
Вышгородский райсуд Киевской области оправдал судью Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправомерного решения.
Об этом пишет УП, ссылаясь на Единый реестр судебных решений.
Вовка обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева.
Женщина приобрела квартиру в 2011 году и с тех пор проживает в ней. В октябре 2014 года ее знакомая сообщила ей, что владельцем квартиры и автомобиля стал другой человек, причем на основании решения Печерского райсуда.
Владелица квартиры хотел подать заявление об отмене решения суда, но переоформивший на себя квартиру мужчина от иска отказался и производство по делу было закрыто.
В прокуратуре Киева уже готовят апелляцию на это решение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Судья Вовк известен тем, что в 2012 году вынес приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко.
- Из недавних решений Вовка – признание факта непрерывного проживания Саакашвили в Украине на протяжении пяти последних лет.