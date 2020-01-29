Министр МВД Украины поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь реформам

Министр МВД Украины Арсен Аваков провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом. Во время встречи стороны обсудили проект "Академия патрульной полиции" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Арсен Аваков поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь реформам, которые внедряет министерство. В частности, за поддержку реформы полиции и помощь в подготовке подразделения КОРД.

"Благодаря поддержке американской стороны, мы запустили проект "Полицейский офицер общины" в 11 регионах Украины. В этом году планируем продолжить инициативу и запуск этого проекта еще в ряде городов", – сказал Аваков.

Встреча министра МВД Арсена Авакова и заместителя госсекретаря США Джоргана Эндрюса

Министр отметил, что проект "Академия патрульной полиции" будет запущен в трех городах Украины: Черновцах, Кривом Роге и Ровном. Там планируется построить три новых Академии патрульной полиции, которые ежегодно будут выпускать 5000 патрульных.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество США и Украины в области противодействия наркопреступности и киберпреступности. Арсен Аваков отметил, что сейчас в Украине идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговли на улицах страны.

Заместитель Госсекретаря США поблагодарил МВД за обеспечение безопасности американских дипломатов в Украине.

"Хочу передать самые искренние поздравления от Государственного секретаря и поблагодарить за безопасность наших дипломатов", – сказал Эндрюс.

Джорган Эндрюс

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал Академию патрульной полиции.