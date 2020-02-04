Меньше, да лучше? Почему депутатов хотят сократить до 300 и кому это выгодно

Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, предусматривающие уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 человек

"За" проголосовали 236 народных избранников – в большинстве "Слуги народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Против" - фракция "Европейская солидарность". Воздержались - "Батькивщина" и "Голос".

Сократить количество депутатов – одно из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Еще 29 августа 2019 года он подал на рассмотрение парламента законопроект №1017. Вскоре Рада внесла его в повестку дня, затем - отправила для анализа в Конституционный суд. Тот рассматривал представление почти четыре месяца и только в декабре вынес решение, указав, что внесения изменений в Конституцию, инициируемые президентом, возможны.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский перед голосованием подчеркнул: "по мнению Владимира Зеленского и граждан Украины, законопроект отвечает интересам украинского народа". А значит - депутаты своим решением могут одобрить сразу две президентские инициативы. Первая – сократить число депутатов с 450 до 300. Вторая – зафиксировать полный отказ от мажоритарки.

Почему 300?

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорит Фокусу, что тема сокращения количества депутатов – всегда была политически выгодной, потому что позитивно воспринимается избирателями.

– Вспомним символические проценты доверия к парламенту прошлого созыва и резкое падение уровня доверия к этой Раде, - говорит он. - В последнее время общество ассоциирует парламентариев с "дармоедами" и "лентяями", которые играют в политические игры. Поэтому политикам, как в прошлом, так и сейчас, удобно спекулировать на этой теме. Инициаторы пошли по пути красивого PR-хода, мол, мы воплощаем в жизнь то, что многие только обещали.

А обещал, например, в 2000-м президент Леонид Кучма. Тогда на референдум вынесли вопрос о сокращении депутатского корпуса до 300-х. "За" проголосовали 91,1% опрошенных, но изменения депутаты не внесли.

– Проблема в том, что ни авторы законопроекта, ни политическая сила, которая представляет монобольшинство, не могут логически обосновать, почему запланировано сокращение до 300. Почему не до 320 или 350? Как и не говорят о том, как такая реорганизация отразиться на работе парламента, а особенно комитетов, – продолжает он. – На наш взгляд, такое сокращение только осложнит работу, потому что депутаты не будут справляться с огромным потоком законопроектов.

Тем временем в кулуарах парламента депутаты от "Слуги народа" разъясняли, почему президент предложил число 300.

– Действующее количество депутатов фактически перешло в наследство от УССР, – говорит нардеп Никита Потураев.- Это то количество, которое избиралось в Верховный совет УССР, потом его уже никто не менял. За это время изменился количественный состав населения. Потому я считаю, что 300 – это абсолютно нормально.

То есть парламентарии ссылаются на теорию конституционного права, согласно которой при населении 37 миллионов граждан в Украине количество парламентариев должно составлять примерно 300-320 народных депутатов.

– В Украине всегда эффективно работали лишь 120-140. Остальные были либо статистами, либо приходили за иммунитетом или решать бизнес вопросы, – говорит Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор". – Поэтому численность не так важна, важно, чтобы депутат был депутатом – инициативным, работал над текстами законопроектов, а не голосовал лишь по отмашке. Тогда можно привести 450 обезьян и научить их жать на кнопки за банан.

В то же время политолог Алексей Якубин уверен, что логика "слуг" проста: "Чем меньше депутатов, тем проще контролировать". А это выгодно группам влияния, которые стоят за парламентариями.

Отказ от мажоритарки

А вот закрепление в Конституции пропорциональной избирательной системы означает, что Украина в будущем не сможет легко вернуться к мажоритарной модели.

– Но проблема в том, что в проголосованном не так давно Избирательном кодексе присутствуют лишь частичные признаки пропорциональной избирательной системы, – настаивает Кошель.

Эксперт критикует украинский вариант системы открытых списков, например, из-за существования так называемой "закрытой девятки" - первых девяти фамилий в списке партии. Они будут "незыблемыми", тогда как за остальные места нужно будет бороться по распределению в региональных округах.

Закрепление в Конституции отказа от мажоритарки называет "политизацией основного закона" Золоаорев: "Это все равно, что втаскивать прикладную политологию в правовые нормы".

Кроме того, эксперт обращает внимание, что эта норма, в отличие от сокращения депутатского корпуса, не пользуется популярностью в обществе.

– Люди вспоминают 2006 год – избрали депутатов и забыли, как они выглядят. Украинцы в этом плане консервативные – они хотят видеть своего депутата, знать, к кому они могут обратиться. И рассуждения о политической коррупции, что депутаты покупают округа, их мало волнуют – 30% все еще видят в депутате "отца округа", который должен решать их проблемы, – говорит Золоторев.

Несогласные слуги

Результаты голосования за законопроект как раз показали, что ряд мажоритарщиков не поддержали его. В частности, некоторые "слуги" из "группы Коломойского".

В их числе Александр Дубинский – мажоритарщик по одному из округов в Киевской области. Во время предыдущего голосования он воздержался, а ныне заявляет: "Отмена мажоритарки приведёт к ещё большей внутренней диктатуре во фракциях - списочники у нас голосуют по зелёному свистку, и пока ничего путного для людей не проголосовали. "Списочники" людей вообще не слышат, ведь не представляют конкретные регионы страны и не общаются с избирателями. Им на них плевать. Что доказывает последний "собака-гейт".

Коллега Дубинского Максим Бужанский, избранный по мажоритарному округу в Днепропетровской области, также во время прошлого голосования воздержался. Не поддержал он президентскую инициативу и сейчас.

Чтобы изменения в Конституцию заработали, к новому этапу голосования президент должен будет собрать 300 голосов. В случае позитивного решения, новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва.