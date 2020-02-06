"Опомнитесь, слуги". Сивохо обвинил нардепов в саботаже политики Зеленского

Вчера Верховная Рада провалила голосование за законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Раде провалили законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО.

Об этом Сивохо написал в Facebook.

"Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент – человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского – это политика примирения. Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", – заявил Сивохо.

Он напомнил, что многие пенсионеры "рисковали своей жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах".

"Опомнитесь, слуги", – добавил Сивохо.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.