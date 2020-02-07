Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Конте

Президент отметил, что взаимодействие между Украиной и Италией можно вывести на качественно новый уровень

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию в пятницу, 7 февраля, встретился с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Особое внимание во время встречи стороны уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес кругами.

"Италия – в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что взаимодействие между Украиной и Италией можно вывести на качественно новый уровень, для этого имеется большой потенциал.

Зеленский, в частности, выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

Стороны также обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Глава государства поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны премьер-министр Итальянской Республики заявил о полной поддержке реформ в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Папа Римский Франциск 8 февраля примет президента Украины Владимира Зеленского.