Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Конте
2020-02-07 19:07:28
Президент отметил, что взаимодействие между Украиной и Италией можно вывести на качественно новый уровень
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию в пятницу, 7 февраля, встретился с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание во время встречи стороны уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес кругами.
"Италия – в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что взаимодействие между Украиной и Италией можно вывести на качественно новый уровень, для этого имеется большой потенциал.
Зеленский, в частности, выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.
Стороны также обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.
Глава государства поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны премьер-министр Итальянской Республики заявил о полной поддержке реформ в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Папа Римский Франциск 8 февраля примет президента Украины Владимира Зеленского.
- Во время телевикторины "L'Eredita" на итальянском государственном телеканале RAI Uno Украину назвали "Малой Россией". Посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу и призвало "откорректировать" такие действия .