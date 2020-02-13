Следующая станция — Бабий Яр. В соцсетях обсуждают идею переименовать Дорогожичи

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" выступил с инициативой переименования станции метро. Там считают, что это облегчит навигацию, когда появится Мемориальный центр, и заставит людей "переосмыслить историю". Однако такое предложение вызвало в соцсетях бурные дискуссии

Идея переименования станции метро "Дорогожичи" появилась в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", — неправительственной некоммерческой организации. Ее целью является увековечивание памяти о жертвах трагедии; объяснение отношений евреев с не-евреями Киева и Украины; демонстрация значимости наследия и памяти в процессе построения демократического общества и мирного будущего.

Фонд был основан в 2016 году к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В ближайших планах у них обозначено строительство музея и исследовательского центра.

Со своей идеей члены фонда уже обратились в Киевскую мэрию и отметили, что "финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено Благотворительным фондом".

Просьбу о переименовании аргументируют тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр, где происходили массовые расстрелы во время немецкой оккупации Киева во время Второй мировой войны. Расположенный в парке мемориал ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. А в будущем тут будет построен Мемориальный центр. И, по мнению инициаторов, переименование станции метро прежде всего упростит навигацию для желающих посетить это место и станет данью уважения погибшим в Бабьем яру.

Макс Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" отметил, что "Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях".

И "превращение места забвения в место памяти — это наш долг перед Киевом, перед всем миром и перед будущими поколениями. Убежден, что переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет способствовать переосмыслению киевлянами этой местности", — резюмировал Яковер.

В КГГА уже заявили, что вопрос о переименовании станции метро внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Его дата еще не определена. Но окончательное решение в любом случае будут принимать сами киевляне.

"Если Комиссия (по вопросам наименований) примет положительное решение о переименовании, на официальном портале Киева начнется электронное голосование, которое продлится два месяца", — сообщили в КГГА.

Надо отметить, что станция метро "Дорогожичи" получила свое название от исторической местности, которая упоминалась еще в летописях X века и простиралась от Сырца и до Кирилловского монастыря.

Инициатива переименования вызвала бурное обсуждения в соцсетях. Потому как ранее смена названий чаще всего происходила в рамках декоммунизации. Причем предложенное название — также историческое — вызывает печальные и гнетущие ассоциации. И это был один из аргументов против. Многие киевляне отмечат, что, мол, все и так знают, что за парк с многочисленными мемориалами (сейчас их 25) расположен у станции метро "Дорогожичи" и тянется вдоль улицы Елены Телиги. А переименование станции в "Бабий яр" это слишком страшно.

Часть противников переименования также заявили, что это повлечет за собой нивелирование названия и трагедии, с которой оно ассоциируется. Ведь тяжело относиться уважительно к местности под названием "Бабий яр", если ты периодически назначаешь там встречи, садишься в метро и ходишь по барам.

Не обошли стороной и тот факт, что польский город Освенцим, вызывающий стойкую ассоциацию с концлагерем Аушвиц, никто не переименовывал.

Было высказано предположение, что это некая спекуляция на болезненной теме, которая неизбежно спровоцирует скандал и поднимет так называемый "хайп".

В ходе дискуссий также выяснилось, что остановка с названием "Бабий яр" существует, только наземная. И если ее существоание не вызывает душевных мук, значит, и переименование станции метро пройдет безболезненно.

Защитники идеи переименования считают, что инициатива правильная, особенно в контексте того, что трагедия Бабьего яра, как и связанная с нею Куреневская трагедия 1961 года, замалчивались советской властью, а первый мемориал появился в парке только после давления мировой общественности.

На фоне таких дисскусий прозвучали и требования сначала переименовать улицы, названные в честь деятелей ОУН, сотрудничавших с нацистами. В частности, улицу члена ОУН (м) Елены Телиги, работавшей в газете "Украинское слово" в Киеве, вдоль которой и тянется Бабий Яр, .

В любом случае, быть ли в Киеве станции метро "Бабий яр" — решать киевлянам, которым не лень проголосовать на сайте КГГА, а решение этого вопроса, как показует практика, растянется на несколько месяцев.