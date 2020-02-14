Кабмин назначил нового временного главу Фискальной службы

Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Кабинет Министров освободил от обязанностей исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко и назначил вместо него Сергея Солодченко.

Об этом сказано в распоряжениях правительства №107-р и №108-р от 12 февраля.

"Возложить временное выполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Солодченко Сергея Викторовича", – говорится в распоряжении Кабмина.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работал с 2002 года. С апреля 2018 - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Денис Гутенко ранее занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

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