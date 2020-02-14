Кабмин назначил нового временного главу Фискальной службы
2020-02-14 16:52:23
Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко
Кабинет Министров освободил от обязанностей исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко и назначил вместо него Сергея Солодченко.
Об этом сказано в распоряжениях правительства №107-р и №108-р от 12 февраля.
"Возложить временное выполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Солодченко Сергея Викторовича", – говорится в распоряжении Кабмина.
Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работал с 2002 года. С апреля 2018 - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Денис Гутенко ранее занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце июля Кабинет министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко.