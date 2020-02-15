Зеленский в Мюнхене призвал США присоединиться к переговорам по Донбассу

Президент поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с американскими конгрессменами, которым заявил о заинтересованности в участии США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что на конференции в Мюнхене Зеленский поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины, а также отметил большое значение военной помощи и выразил надежду на увеличение ее объемов.

"Я чувствую очень положительное отношение Соединенных Штатов Америки к Украине. Для нас очень важна поддержка США", – подчеркнул президент.

Украинский президент также проинформировал американских законодателей о ходе переговоров по Донбассу и выразил заинтересованность в более активном привлечении США. Кроме того, президент пригласил американских инвесторов в Украину.

Также глава государства отметил, что Украина настроена на проведение демократических реформ, эффективной антикоррупционной политики.

"Мы начали реформы в правоохранительной системе. Перезапустили Генеральную прокуратуру, идет большая аттестация прокуроров, несколько тысяч прокуроров были уволены. Их проверяют на добросовестность и профессионализм. Мы также инициировали много экономических реформ. Но это все – только начало", – заверил Зеленский.

Отмечается, что также на встрече речь шла о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран - членов НАТО.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.