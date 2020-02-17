В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о совместном патрулировании с ОБСЕ и ОРДЛО

2020-02-17 12:59:30

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Песков сообщил, что "Киев не проявляет готовности" начать диалог с террористами

В России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения боевиков "ЛДНР".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков сообщил, что "Киев не проявляет готовности" начать диалог с террористами.

"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями "непризнанных республик Донбасса", – сообщил Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе. 

Как ранее сообщал Фокус:

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