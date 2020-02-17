Пристайко – Земану: закулисные соглашения с РФ плохо заканчиваются

Глава МИД Украины призвал президента Чехии быть осторожным при заключении соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt порекомендовал известному своей пророссийской позицией чешскому президенту Милошу Земану воздерживаться от тайных соглашений с Россией.

Глава украинского МИД в качестве примера напомнил о встрече бывшего президента Украины Виктора Януковича с президентом РФ Владимиром Путиным перед запланированным в 2013 году подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.

"И у него (Януковича) возникла замечательная идея, что он ничего не подпишет с Европой, потому что ему обещали 3 миллиарда долларов в виде займов от Путина. Что он обещал и сколько получил для себя, мы не знаем. Но украинцы не согласились с этим, и через несколько месяцев Янукович был в ссылке. Урок: будьте осторожны при заключении соглашений с Россией. Не заключайте закулисных сделок. В противном случае это всегда плохо кончается", – сказал Пристайко.

Украинский министр также добавил, что Земан – не единственный политик в Евросоюзе с пророссийской позицией.

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