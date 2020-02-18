В марше приняли участие около 300 человек

В Киеве проходит марш памяти Небесной сотни и борцов за независимость Украины. Перед началом марша участники посетили панихиду в Михайловском соборе.

Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Марш завершится возложением цветов на Аллее Небесной сотни и воспалением лампадок.

Инициатором марша выступила гражданская организация "Семьи Небесной сотни".

Панихида и марш являются традиционными мероприятия, которые организуют родные Небесной Сотни и участники революции в сотрудничестве с другими организациями.

Всего в марше в честь Небесной сотни приняло участие около 300 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

На улице Грушевского в Киеве неизвестный разбил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне.