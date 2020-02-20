Гончарук летит под Полтаву, в Санжарах будет работать оперштаб Кабмина

Под Санжарами уже горят шины, а в центре поселка собрались около сотни человек

Премьер-министр Алексей Гончарук вылетает в Полтавскую область.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Также глава правительства сообщил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб Кабмина.

Примечательно, что завтра, 21 февраля в 10:00, Гончарук должен быть в Раде – ему предстоит отчитываться с трибуны парламента по 100 достижениям правительства.

Тем временем, под Санжарами уже горят шины, а в центре поселка собрались около сотни человек.

Автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами якобы на подъезде к селу, но с какой стороны они заедут, пока не ясно, ведь центр Санжар перекрыт.

Издание Kolo.News пишет, что к вечеру ситуация становится все менее напряженной: прибывший на место глава МВД Арсен Аваков дал ответы на ряд вопросов местных жителей.

В то же время, ответы Авакова не удовлетворили местных и те все еще боятся пропускать эвакуированных через село.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".