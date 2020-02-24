Апелляционный суд признал законным восстановление Насирова в должности главы ГФС

2020-02-24 12:03:38

23 0

Аппеляционный суд подтвердил решение ОАСК

Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом говорится в постановлении суда.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. – ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений", – сказано в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...