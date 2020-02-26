"Крим – це Україна": американские дипломаты записали видеообращение на украинском языке
2020-02-26 17:35:25
Американские дипломаты выступили на украинском языке
Сотрудники посольства США поддержали территориальную целостность Украины, опубликовав видеообращение на украинском языке.
В записи приняли участие атташе во вопросам армии и обороны Томас Воффорд, заместитель пресс-атташе Кристин Хокинс, атташе по вопросам культуры Шон О'Хара и советник по экономическим вопросам Меган Боулдин.
Дипломаты отметили, что занимая другие должности в 2014 году, они с тревогой восприняли новости об агрессии России, проводили анализ ее действий, дискутировали с коллегами о том, как США могут помочь Украине.
"Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях", – рассказал Томас Воффорд.
"Для нас это честь. Быть здесь сегодня в Украине, работая плечо к плечу с украинцами", – сказала Кристин Хопкинс.
Сотрудники американского посольства осудили действия России, завершив обращение словами "Крим – це Україна".
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи.
- На этом же форуме Зеленский заявил, что 26 февраля ежегодно будет отмечаться как День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь.