Американские дипломаты выступили на украинском языке

Сотрудники посольства США поддержали территориальную целостность Украины, опубликовав видеообращение на украинском языке.

В записи приняли участие атташе во вопросам армии и обороны Томас Воффорд, заместитель пресс-атташе Кристин Хокинс, атташе по вопросам культуры Шон О'Хара и советник по экономическим вопросам Меган Боулдин.

Дипломаты отметили, что занимая другие должности в 2014 году, они с тревогой восприняли новости об агрессии России, проводили анализ ее действий, дискутировали с коллегами о том, как США могут помочь Украине.

"Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях", – рассказал Томас Воффорд.

"Для нас это честь. Быть здесь сегодня в Украине, работая плечо к плечу с украинцами", – сказала Кристин Хопкинс.

Сотрудники американского посольства осудили действия России, завершив обращение словами "Крим – це Україна".

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