Зеленский ввел в действие решение СНБО о государственном оборонном заказе

Документ частично засекречен

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

Соответствующий указ №59/2020 обнародован на сайте главы государства 27 февраля. Однако сам документ частично засекречен.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Кабинету министров поручено не допускать уменьшения утвержденных расходов и обеспечить финансирование приоритетных проектов, в том числе по развитию ракетного вооружения. Также правительству поручено проанализировать выполнение государственных контрактов и использование средств гособоронзаказа в 2019 году и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение утвержденных показателей.

До 1 июня Кабмин должен внести в СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

На рассмотрение Верховной Рады правительство должно внести законопроекты по разработке и производству вооружения, военной и специальной техники; об упрощении ввоза в Украину составляющих для производства продукции оборонного назначения; о привлечении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства.

Также в парламент должны быть внесены законопроекты о привлечении иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс путем создания совместных предприятий; о преобразовании государственных коммерческих предприятий оборонно-промышленного комплекса в акционерные общества и их приватизации.

Правительству поручено проработать вопросы изменений в Бюджетный кодекс относительно создания целевого Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса; создания Агентства по развитию оборонных технологий; создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; разработки стратегии военно-технического сотрудничества.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства поручено завершить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса и до 21 мая представить на рассмотрение и утверждение СНБО отчет о его результатах.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели ГОЗ на 2020, 2021 и 2022 годы. В 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,8 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков.

19 февраля заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Он написал, что представление проекта ГОЗ на заседании СНБО было непонятным даже для профессионалов. "На некоторые вопросы ответы были даны без конкретики, а фраза "на 16% увеличено финансирование", должна была порадовать всех. Но то, что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений", – заявил Кривонос.