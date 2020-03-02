Повздоривший с Зеленским майор жалуется на травлю в военном госпитале

Ковалев утвержадет, что врачи подделывают его документы и отказываются предоставлять ему медпомощь

Майор Роман Ковалев, которого наказали за "негативные высказывания" в адрес президента Владимира Зеленского, пожаловался на психолгичекое давление и ухудшение здоровья.

Об этом он пишет у себя в Facebook.

"Из-за постоянного психологического давления у меня ухудшилось состояние здоровья. Обратился за помощью в госпиталь, но там почувствовал, что командование ВСУ пытается понизить меня в должности даже ценой моего здоровья", – пишет Ковалев.

Также Ковалев рассказывает, что "медики идут на преступления" против него – подделывают документы, отказываются предоставлять медпомощь и пр.

Соответствующее заявление майор уже направил в органы.

Кроме всего прочего, Ковалев рассказал об инциденте, который случился с ним в "Главном клиническом военном госпитале".

По словам военного, он пришел за разьяснениями по поводу собственного эпикриза и попутно решил записывать на диктофон разговор с врачем.

Врач отказалась разговаривать с Ковалевым ввиду того, что он накануне уже записал разговор с ней, который якобы подтвержадет, что он не получал выписанных ему медикаментов.

Из-за отказа майора выключить диктофон врач вызвала на помощь полновника Кузьминца, который забрал у Ковалева диктофон и применил к нему физическую силу.

В итоге, ситуация разрешилась после вмешательства полковника Лашина, который заставил Кузьминца вернуть пострадавшему диктофон.

"Я срочно позвонил по номеру 102 и заявил о преступлении по ст.186 УК - грабеж, открытое похищение чужого имущества. Оператор сообщила мне, что мой вызов принят и что мне нужно дождаться оперативной группы", – пишет майор.

Следующую часть истории Ковалев обещает рассказать в скором времени.

Полную историю разногласий Ковалева и Зеленского смотрите с 13:48: