САП заметила на сайте "Страна.ua" фейковый документ о регистрации уголовного дела

Журналисты страны писали о прослушке и слежке за руководителями ГБР, но в САП говорят, что ни о чем подобном речи идти не может – дело никто не открывал

В САП говорят, что интернет-издание "Страна" в своем материале опубликовало фейковую выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Журналисты из "Страны" ссылались на документ, в котором говорилось, что должностные лица ГБР за "неправомерную выгоду", по согласованию с некими гражданами, планировали проводить назначения в центральный аппарат бюро.

Таким образом, в издании пришли к выводу, что "против руководителей ГБР могут осуществляться негласные следственные действия – слежка, прослушка и т.д".

"В ходе них, вероятно, постараются "накопать" разную информацию для возбуждения уже новых уголовных дел", – рассудили в "Стране".

Но в САП говорят, что ведомости по описанным ситуациям в ЕРДР не вносились, а о происхождении документа, который опубликовала "Страна", ничего не известно.

Также в антикорпрокуратуре сделали коллаж из фейковой выписки и подлинной, на котором обозначили несоотвествия в их оформлении.

Так, на подделке не указана точная дата регистрации документа, а ключевые фразы написаны простым языком (например, "фабула" вместо "короткое изложение событий").

Стоит отметить, что после разоблачения САП "Страна" не удалила поддельный документ, а просто добавила в текст позицию прокуроров.

Как ранее сообщал Фокус:

После длительных обсуждений в парламенте Сингапура принял закон о борьбе с фейковыми новостями – предлагают сажать за фейки на пять лет.