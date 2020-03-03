Силовиков загонят в стойло. Что ждут депутаты от внеочередного заседания Рады

Самое ожидаемое событие в украинской политике на этой неделе – внеочередное заседание Верховной Рады, которое инициировал Владимир Зеленский и которое состоится 4 марта. На повестке дня возможные кадровые перестановки в правительстве и отчет силовых органов. Ожидается отчет всех силовиков и антикоррупционеров, перед Радой должны выступить генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор НАБУ Артем Сытник, и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В преддверии отчета глав силовых ведомств и визита президента в парламент Фокус пообщался с нардепами и узнал, кто самое слабое звено в правоохранительной структуре Украины и почему никто из чиновников высшего уровня, нарушивших закон, до сих пор не оказался за решеткой.

"Батькивщина": "Силовиков загонят в стойло"

Депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что у глав силовых органов большие проблемы, раз их вызвали на заседание фракции "Слуга народа", которое состоялось вечером 3 марта.

"Я думаю, что у руководителей правоохранительных органов есть проблемы. Ведь каждый из депутатов преследует свои бизнес-интересы. Таким образом фракция решила разобраться с силовиками", – сказал Соболев.

Однако народный избранник думает, что главы правоохранительных органов сохранят свои должности после завтрашнего внеочередного заседания Рады.

"Я не считаю, что их нужно менять. Я считаю, что на сегодня силовые структуры так и не начали выполнять ту функцию, ради которой их реформировали. И вы посмотрите: пока что ни одно постановление о смене руководства, которое должно пройти в соответствующем комитете, не зафиксировано", – рассказывает парламентарий.

Выделить в положительном свете одно из силовых ведомств депутат не смог.

"Нужно смотреть по работе. Пока что маневров много, а результатов нет. Возможно, они появятся. Возможно, через полгода, но пока что, к сожалению, вся правоохранительная система остается политической системой. И завтра как раз будет попытка поставить силовиков в политическое стойло. Что с ними и было все эти годы", – сказал нардеп.

Отсутствие анонсированных ранее заключений Соболев объясняет просто: "Политика – это не серия "Слуги народа".

"Что такое посадка? На мой взгляд, это очередная серия сериала или очередной выпуск «95-го квартала». Именно там это годится. Другой вопрос, почему не реформирована судебная система, от которой зависит не меньше, чем от силовиков", – заявил Соболев.

ОПЗЖ. Даешь генпрокурора Рабиновича!

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович был немногословен, и на вопрос Фокуса "Кого из глав силовых структур нужно менять?" ответил кратко:

"Я из оппозиции и не занимаюсь силовиками. Когда стану генеральным прокурором, то на утро начнутся посадки». После чего депутат удалился.

В свою очередь другой депутат от ОПЗЖ, Юрий Павленко, был более общительный с журналистами. По его мнению, одна из главных причин отсутствия заключений – непрофессионализм глав силовых структур.

"Пришли люди, которые не очень профессиональны. В то же время предыдущие правоохранители, которые остались на должностях, к сожалению, продолжили свою политику. Вместо эффективной работы мы в очередной раз видим противостояние между разными силовыми ведомствами", – сказал Павленко.

Положительно народный депутат смог отметить только работу министра МВД.

"Никого положительно отметить не могу. Единственный, кто более-менее показывает стабильность, – это министр Аваков. Вместе с тем вопросов к работе новой полиции и других подразделений, которые входят в структуру МВД, очень много", – заключил парламентарий.

"Голос". Казалось бы, причем здесь Россия?

По мнению депутата от партии "Голос" Александры Устиновой, запуск Верховного антикоррупционного суда должен был стать отправной точкой для обещанных заключений.

"У правоохранительных органов можно спрашивать о том, какие дела были переданы в суд. У нас, к сожалению, была полностью заблокирована работа судей. Если мы говорим про топ-посадки, обещанные президентом, то в первую очередь нужно было запустить работу Антикоррупционного суда. Он был запущен только в сентябре. У нас фактически только последние полгода работает суд, рассматривающий дела по топ-коррупционерам", – рассказывает Устинова.

Отчет силовиков в парламенте народный депутат называет политическим фарсом.

"Глава Верховной Рады распорядился, чтобы наш правоохранительный комитет дал рекомендации по результатам отчетов силовых структур в комитетах. Но извините, мы слышали отчет только от генпрокурора три недели назад, а антикоррупционный комитет – только от главы НАБУ две недели назад. Несмотря на то что мы приглашали глав силовых структур выступить, остальных отчетов мы просто не слышали, и непонятно, о чем они будут отчитываться. Поэтому завтра нас ждет не отчет правоохранительных органов, а политическая расправа, чтобы поставить своих смотрящих на необходимые должности", – сказала народный депутат.

Больше всего Устинова недовольна деятельностью Службы безопасности Украины и МВД.

"Нужно говорить про отчет СБУ. Сейчас нет ни одного дела, касающегося России. Я так и не увидела никакого отчета от Министерства внутренних дел. Мы видим только то, что сажают волонтеров, и неизвестно, что происходит по делу Шеремета", – заявила депутат.

"Европейская солидарность": "Пора сажать своих"

Как считает народный избранник от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, список возможных заключенных после прихода новой власти нужно обновить.

"Того, кто должен сидеть, определит следствие, а потом суд. И пора бы уже сажать своих. А для этого нужна политическая воля, которой я не вижу. Свои за год столько всего накуролесили, что их можно уже арестовывать пачками", – сказал парламентарий.

От положительных оценок в адрес силовых ведомств Гончаренко воздержался. Самым слабым звеном депутат считает НАБУ, ГБР и СБУ.

"Глава НАБУ Сытник – признанный судом коррупционер. ГБР – Трубу поменяли, а система не поменялась, опять видим политические репрессии. Слабым звеном также считаю Службу безопасности Украины, отвечающую за борьбу с контрабандой. На основании того, что за год, который Баканов является директором СБУ, поступления от таможни у нас упали по сравнению с тем, что было ранее", – отметил Гончаренко.

Возможных кандидатов, которые могли бы заменить глав силовых органов, депутат решил не называть, обусловив это тем, что, назвав определенные фамилии, он создаст проблемы конкретным людям.

"Слуга народа": посадки есть, но не статусные

Народная избранница от "Слуги народа" Ирина Верещук не согласна с утверждением, что посадок после смены власти не было. Депутат уверена: в связи с тем, что обвиняемые не являются медийными личностями, в обществе создается впечатление, будто арестов как таковых не было вообще.

"Посадок не было, потому что дел, которые рассматриваются уже несколько лет подряд в отношении чиновников категории "А", сотни. Все остальные дела в той или иной мере рассматриваются, и даже есть приговоры судей. Но мы их не видим и не слышим, потому что люди не являются известными, а личности – одиозными. По тому же Минобороны есть реальные судебные решения", – сказала Верещук.

Несмотря на это депутат понимает, что украинцы ожидают заключений крупных государственных чиновников.

"Сейчас есть политики, обвиненные политически, но не имеющие реальных приговоров суда. И здесь недоработка нашей правоохранительной системы. Если всей информации, которая была собрана в течение полугода, недостаточно, то мы завтра хотим узнать, что еще им мешает как плохим танцорам? Что еще необходимо парламенту принять, чтобы довести эти дела до конца? Если они завтра нам с трибуны скажут, что на Гладковского и Пашинского, про которых мы говорили, что они должны сидеть, дел нет, то мы будем вынуждены извиниться", – рассказала нардеп.

Из правоохранительных структур Верещук положительно смогла выделить реформированное Ириной Венедиктовой ГБР. В то же время к генеральному прокурору Рябошапке и директору НАБУ Сытнику у парламентария есть вопросы.

"Я вижу, что Венедиктова хочет делать свою работу. Я считаю, что выбранный ею рисунок работы, динамика работы и информирование населения выбраны правильно. Но у нее было слишком мало времени. Есть вопросы к господину Сытнику, который является признанным судом коррупционером. Да, это смешная сумма по сравнению с теми, которые были у его предшественников, но это закон и это подрывает репутацию самого органа, который борется с коррупцией. Касательно генпрокурора – да, он пытается переформатировать прокуратуру, изменить ситуацию, но общество этого никак не почувствовало. Также мы видим, как он тормозит дела, связанные с предыдущей властью. Госпожа Венедиктова говорила, что были определенные подозрения, которые направлены генеральному прокурору, но он их завернул по каким-то формальным причинам", – оценивает работу силовых органов Ирина Верещук.

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет присутствовать президент Зеленский, состоится 4 марта в 16:00. На повестке дня - отчеты о деятельности правоохранительных органов и рассмотрение изменений в ряд законопроектов. Помимо этого будет подниматься вопрос работы Кабинета министров на предмет смены кадров для усиления правительства.