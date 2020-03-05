Удар по друзьям Запада. Что пишут мировые СМИ о перезагрузке Кабмина

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины были утверждены масштабные кадровые перестановки в Кабмине. Так, в стране был назначен новый премьер-министр, 10 новых министров и трое вице-премьеров. Фокус рассказывает, как на такие кардинальные изменения отреагироваловали западные СМИ

Заместительница директора Центра Евразии в Атлантическом совете и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Мелинда Харинг за несколько часов до внеочередного заседание Верховной Рады выпустила авторскую колонку для Atlantic Council. Эксперт проанализировала ситуацию, которая сложится в стране после отставки Кабмина. Материал вышел под заголовком "Ze End?".

"Наихудший сценарий мрачен: Украина теряет своего выдающегося министра финансов, главу Укроборонпрома, блестящего руководителям таможенной служба, генпрокурора, стабильного и решительного главу НАБУ и способного министра иностранных дел. Среда стремится к бойне", – написала автор.

Она также называет нового премьер-министра Дениса Шмыгаля "политической темной лошадкой".

"Это любопытный выбор, так как Шмыгаль малоизвестен и имеет небольшой опыт руководителя. Он был губернатором сонной горной Ивано-Франковской области в течение 8 месяцев. Когда я спрашивала киевских политиков о Шмыгале, снова и снова получала один и тот же вопрос: "Кто?", – говорит эксперт.

По мнению автора, среди перестановок есть и хорошая кандидатура, "самый способный дипломат Киева" Дмитрий Кулеба может взять на себя руководство Министерством иностранных дел (в итоге его и назначили главой МИД.

"Что все это значит? Один из выводов заключается в том, что украинское окно реформ при Зеленском давно исчезло, и, возможно, было всего лишь фантазией с самого начала. Сегодня картина в Киеве выглядит очень мрачной", – пишет Харинг.

Также она отмечает, что другой вариант развития событий может заключаться в том, что Зеленский пытается оставить позади украинских олигархов, прежде чем взяться за своего "предполагаемого покровителя" Игоря Коломойского. "Хороший шанс", отмечает автор.

Харинг подчеркивает, что бывший премьер-министр Гончарук перешел дорогу Коломойскому, "уволив некоторых из его верных сановников в государственной энергетической компании". Также премьер попал в немилость, "пытаясь удержать линию и не дать хитрому Коломойскому вернуть свой банк".

"Трагедия украинской политики продолжается. И дальше. Все знают, как починить Украину, но на самом деле никто этого не делает. Что менее ясно, так это то, как будут реагировать друзья и партнеры Украины. Каждый западный посол, достойный своего поста, должен ходить в затхлых коридорах Банковой и требовать ответов. В Украине есть способные, проверенные министры. Зачем менять их сейчас?", – подытожила Харинг.

В своем материале американское издание The New York Times написало, что Зеленский уволил свой Кабинет Министров после того, как сказал, что "они стали чрезмерно заботиться о западных странах, которые оказывают финансовую поддержку Украине, назначая иностранцев в советы директоров госкомпаний".

"Зеленский также осудил министров за плохую работу, но похвалил и поблагодарил их за то, что никто не был замешан в коррупционных скандалах за шесть месяцев работы", – пишет издание.

Также отмечается, что проведенная перестановка была самой масштабной с того времени, как Зеленский выиграл президентские выборы прошлой весной. Издание подчеркивает, что МВФ и США на протяжении многих лет утверждали независимых лиц в советы директоров госкомпаний для борьбы с коррупцией.

"Но отпор со стороны украинских политиков требованиям МВФ активизировался. Бывший деловой партнер Зеленского Игорь Коломойский выступил против национализации своего банка, одного из требований МВФ", – говорится в статье.

В публикации также приводятся слова главного редактора онлайн-платформы UkraineWorld Владимира Ярмоленко, который говорит, что "перестановка в Кабмине отражает движение олигархов и бывших чиновников, маргинализованных после революции 2014 года".

"На телеканалах, которые они (олигархи, – ред.), и в социальных сетях, эти влиятельные игроки во внутренней украинской политике подвергли резкой критике экономическую политику, поощряемую западными донорами, продвигая заговор "продажи украинской земли Западу и уничтожения украинской экономики", – говорит Ермоленко.

Он также подчеркивает, что подобная перестановка показывает поворот Зеленского от политики набора молодых специалистов с небольшим опытом работы в правительство.

Издание Washington Post назвало перестановки в Кабмине "второй политической встряской".

В материале говорится, что президент провел "серьезную правительственную перестановку менее чем за год".

"Перестановка, вероятно, связана резким падением доверия к Зеленскому в условиях экономического спада в Украине. Но внутренние разногласия с Алексеем Гончаруком также могли сыграть свою роль", – говорится в статье.

Автор напоминает, что Гончарук раскритиковал Зеленского за "примитивное" понимание экономики в аудиозаписи, которая просочилась в январе.

"Его преемник не может похвастаться гораздо большим опытом руководителя. Денис Шмыгаль, который был назначен заместителем премьер-министра лишь в прошлом месяцев, теперь возглавит новое правительство", – отмечается в материале.

Также обращается внимание на то, что перестановка произошла через несколько дней после того, как в Киеве состоялись переговоры с группой МВФ об одобрении кредитной программы на 5,5 млрд долларов.

"Еще одной встряской было увольнение Зеленским главы Офиса президента Андрея Богдана после нескольких недель слухов об ожесточенной борьбе за власть в команде президента", – отмечают в издании.

Международное информагентство Reuters сообщило, что президент Украины уволил премьер-министра "в поисках "новых мозгов" для восстановления экономики".

"Его заменил Денис Шмыгаль, который сказал, что его ближайшие задачи – предотвращение экономического и финансового кризиса. Он собирается пересмотреть бюджет 2020 года, сократить зарплаты министрам и некоторым чиновникам и добавил, что усиление гривны нанесло ущерб экспорту", – говорится в статье.

Также отмечается, что Украины сфокусировалась на реформах, когда пытается получить новую кредитную программу от МВФ, крайне важной для экономической стабильности и доверия инвесторов.

"Зеленский сильно ударил по иностранцам, находящимся в наблюдательных советах госпредприятий, многие из которых были назначены при поддержке международных донором, заявив, что граждане Украины оказались в меньшинстве", – подчеркивается в статье.

Для получения новых кредитов от МВФ, правительство Гончарука попыталось принять закон, который запретил бы передачу ПриватБанка Коломойскому, отмечает автор.

В конце издание приводит слова своего источника в партии Зеленского по поводу перестановок в Кабмине: "Это победа для Коломойского и его людей".

Британское The Guardian пишет, что Владимир Зеленский начал "широкомасштабную перестановку на фоне падения рейтинга одобрения и признаков того, что программа его реформ застопорилась".

Нового премьер-министра Денса Шмыгаля издание называет "малоизвестным бывшим чиновников и бизнесменом из западной Украины". Также отмечается, что ранее Шмыгаль работал в энергетической компании Рината Ахметова, одного из богатейших людей Украины.

"Это вторая крупная политическая встряска в Украине за последние месяцы после решения Зеленского уволить Андрея Богдана", – подчеркивает издание.

Отмечается, что несмотря на ранние успехи, Зеленский сейчас сталкивается с непослушным парламентом, реакцией на очистку правоохранительных органов и длительно задержкой кредита от МВФ. Внешняя политика Зеленского, по мнению автора, также натолкнулась на препятствия, в том числе застопорившиеся переговоры с Россией и скандалом с импичментом в США.

"Тем не мене, внутренняя повестка дня является доминирующей. В своем выступлении в среду Зеленский высоко оценил достижения нынешнего правительство в борьбе с инфляцией и нелегальными бизнесом, но также добавил, что этого "недостаточно для украинцев".

Крупнейшее международное агентство Associated Press написало, что в Украине был "свержен" премьер-министр, а президент занялся поиском "новых мозгов".

Информагентство передало слова Зеленского о том, что 35-летний Гончарук не смог остановить промышленный спад и достичь целей по сбору налогов. Президент также отметил, что хотя и члены Кабмина не погрязли в коррупции, их усилия по ее искоренению были недостаточными, говорится в материале.

"Рейтинг одобрения Зеленского значительно упал после его убедительной победы на президентских выборах в Украине", – пишет издание.

Также приводятся слова экс-президента Петра Порошенко, который назвал перестановку в Кабмине "попыткой Зеленского поддержать провисшую популярность, перекладывая вину за собственные неудачи".

В завершении статьи приводится мнение главы Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, который говорит, что "перестановки в Кабмине являются ответом Зеленского на растущее недовольство общественности".

Эксперт отмечает, что для получения кредита от МВФ в размере 5,5 млрд долларов, Кабинету Министров придется убедить Фонд в том, что Украины остается на пути реформ.