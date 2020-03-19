Россия готовится эвакуировать своих граждан из Украины
2020-03-19 14:32:00
Посольство РФ в Украине начало прием обращений
Россия готовится эвакуировать граждан РФ из Украины.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
Отмечается, что посольство России в Украине начало прием обращений.
Эвакуировать намерены тех, у кого нет возможности своими силами вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.
В посольстве говорят, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив специальную форму на сайте диппредставительства.
Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.
Отмечается, что такие обращения уже поступают. При этом пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закрыла границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты.