Россия готовится эвакуировать своих граждан из Украины

Посольство РФ в Украине начало прием обращений

Россия готовится эвакуировать граждан РФ из Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Отмечается, что посольство России в Украине начало прием обращений.

Эвакуировать намерены тех, у кого нет возможности своими силами вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.

В посольстве говорят, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив специальную форму на сайте диппредставительства.

Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Отмечается, что такие обращения уже поступают. При этом пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.