Министры Емец и Уманский подали в отставку. Известны кандидаты на их должности, – нардеп

Кандидаты на должности глав МОЗ и Минфина – Максим Степанов и Сергей Марченко. Также планируют назначить министра энергетики – Ольгу Богуславец

Министры здравоохранения и финансов Илья Емец и Игорь Уманский подали в отставку.

Об этом в Facebook сообщила депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

"Второй Кабмин Зеленского побил рекорды скорости по смене министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку, прямо в разгар коронавируса", – пишет Геращенко.

Также она добавила, что кандидаты на места Емца и Уманского сегодня были на совещании руководства Верховной Рады.

По словам Геращенко, речь идет о Максиме Степанове (МОЗ) и Сергее Марченко (Минфин). Также завтра якобы хотят назначить министра энергетики: на должность претендует Ольга Богуславец.

"Все они когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях", – добавила Геращенко.

"А еще спросила у Богуславец о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение", – рассказала также нардеп.

Тем временем, постановление об увольнении Емца с должности главы Минздрава уже зарегистрировано в Раде и передано на рассмотрение профильному комитету.

Как ранее сообщал Фокус:

На завтра, 30 марта, запланировано внеочередное заседание Рады, на котором депутаты должны будут принять законопроекты, направленные на противодействие коронавирусу.

Также ожидается голосование по рынку земли. Могут также утвердить новых членов Кабмина и пороголосовать "антиколомойский закон".