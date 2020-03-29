Министры Емец и Уманский подали в отставку. Известны кандидаты на их должности, – нардеп
2020-03-29 22:41:20
Кандидаты на должности глав МОЗ и Минфина – Максим Степанов и Сергей Марченко. Также планируют назначить министра энергетики – Ольгу Богуславец
Министры здравоохранения и финансов Илья Емец и Игорь Уманский подали в отставку.
Об этом в Facebook сообщила депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.
"Второй Кабмин Зеленского побил рекорды скорости по смене министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку, прямо в разгар коронавируса", – пишет Геращенко.
Также она добавила, что кандидаты на места Емца и Уманского сегодня были на совещании руководства Верховной Рады.
По словам Геращенко, речь идет о Максиме Степанове (МОЗ) и Сергее Марченко (Минфин). Также завтра якобы хотят назначить министра энергетики: на должность претендует Ольга Богуславец.
"Все они когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях", – добавила Геращенко.
"А еще спросила у Богуславец о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение", – рассказала также нардеп.
Тем временем, постановление об увольнении Емца с должности главы Минздрава уже зарегистрировано в Раде и передано на рассмотрение профильному комитету.
Как ранее сообщал Фокус:
- На завтра, 30 марта, запланировано внеочередное заседание Рады, на котором депутаты должны будут принять законопроекты, направленные на противодействие коронавирусу.
- Также ожидается голосование по рынку земли. Могут также утвердить новых членов Кабмина и пороголосовать "антиколомойский закон".
- Ранее сообщалось, что перед заседанием депутатам могут раздать защитные маски и перчатки. Думают и по поводу защитных очков.