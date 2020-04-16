Кабмин назначил исполняющего обязанности министра энергетики

Ольга Буславец сменила на должности Виталия Шубина

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Теперь она будет исполнять обязанности главы министерства.

Об этом в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды – исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец", – написал он.

Шубин подтвердил, что его уволили. "Да, я уволен из министерства, врио министра назначена Буславец", – рассказал он агентству "Украинские новости".

Также по информации агентства, Шубин был уволен без указания причины.

Буславец ранее работала директором департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Верховной Рады Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовывал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+", написал он в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

Виталий Шубин был назначен и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины 10 марта 2020 года.

Формула расчета себестоимости электроэнергии "Роттердам+" не работает в Украине с конца мая 2019 года. Об этом заявлял Андрей Герус.