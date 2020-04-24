Склад в Балаклее взорвался не из-за атаки российских БПЛА. Был подрыв изнутри, – отчет ВСК

Тогда, в результате взрывов на складе было уничтожено более 91% боеприпасов на сумму 12,1 млрд грн

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследовала обстоятельства взрыва военных складов в Балаклее опубликовала отчет о проделанной работе.

В отчете говорится, что взрыв склада был вызван не атакой беспилотников, как гласит официальная версия, а умышленный подрыв места открытого хранения боеприпасов.

В ВСК объясняют, что пришли к такому выводу после того, как выслушали доклад директора Харьковского НИИ судебных экспертиз Александра Клюева, который представил фотоматериалы и изложил свое видение ситуации.

Клюев утверждает, что большой взрыв на складе – результат подрыва зарытых в землю взрывных веществ. "Это было установлено экспертами еще во время первых выездов на место события", – говорится в отчете.

В подтверждение этой версии приводится тот факт, что после взрыва всего склада на его территории эксперты обнаружили около десяти воронок, похожих на воронки от первых взрывов.

"Указанные факты остались вне внимания следователей СБУ и военной прокуратуры, что фактически привело к скрытию объективных причин и обстоятельств уничтожения арсенала", – говорится в отчете.

Также в отчете указано, что в результате взрывов на складе было уничтожено более 91% боеприпасов на сумму 12,1 млрд грн.

Руководитель ВСК, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уже внес в Раду проект постановления, которым предлагается заслушать отчет на одном из пленарных заседаний в парламенте не позднее 29 октября 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

23 марта 2017 года около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи были разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура – по статье халатность. Сообщалось, что пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.

3 мая 2018 года во время проведения работ по разминированию на территории военных складов в Балаклее начался пожар. Вечером того же дня пожар лакализировали. 8 мая пожар на территории 65-го военного арсенала в Балаклее Харьковской области окончательно потушили.