Тимошенко задекларировала 148 млн грн "компенсации" за политические репрессии

Таким образом, политик стала долларовым миллионером (148 млн грн – это около $5,5 млн)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко задекларировала почти 148 млн грн ($5,5 млн) компенсации за политические репрессии 2011-2014 годов.

Об этом свидетельствует ее декларация на сайте НАПК.

В декларации указано, что доход Тимошенко получила в США. Вид дохода – "компенсация вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Юридическая компания Reid Collins & Tsa специализируется на делах по финансовому мошенничеству, неплатежеспособности и судебных спорах по банкротствам.

Бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram также отметил, что в 2019 году доход от этой же компании декларировал нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко в качестве "иностранного дохода".

По словам Лещенко, 18 июля 2019 года Власенко указал получение дохода в размере почти 57 млн, а 19 июля – доходы в размере более 57 млн и почти 19 млн.

"Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени", – добавил также Лещенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2011 года суда арестовал Тимошенко по делу газовых соглашений. Ее обвиняли в превышении полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и РФ на снабжение и транзит газа. В итоге суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам лишения свободы, а также ввел запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

В 2013 году Юлия Тимошенко выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека.