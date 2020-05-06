Президент Владимир Зеленский встречать самолет не приехал

АН-225 "Мрия" доставила в аэропорт "Антонов" в Гостомеле очередную партию медицинских товаров из КНР.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

В компании добавили, что на борту самолета "Мрия" находятся защиты и медицинское оборудование, которое "Нафтогаз" приобрел для передачи медучреждениям Украины.

В частности, самолет доставил 111,5 тонн гуманитарного груза с медицинскими средствами: 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

"Суммарно вся партия груза из китая стоит около полмиллиарда грн, немного меньше. Цена одного костюма, если интересно, стоит $15 (404 грн)", - заявил Коболев.

Сообщается, что это вторая часть груза от "Нафтогаза", потому что 5 мая самолет АН-22 "Антей" также привез в Киев 31,5 тонны благотворительного груза "современной медицинской помощи".

Встречали самолет в аэропорту "Антонов" в Гостомеле представители высшего руководства страны. Президент Украины Владимир Зеленский на этот раз не пришел встречать самолет. Его заменил глава канцелярии Андрей Ермак. Также присутствуют главный санврач Виктор Ляшко, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и другие представители власти.

Как ранее сообщал Фокус: