Депутаты ждут от министра Криклия объяснений о подозрительном подрядчике на еду в "Интерсити"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий оказался в центре очередного коррупционного скандала. На этот раз министру придется объяснять общественности и народным депутатам результаты конкурса Укрзализныци по выбору поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити".

Как сообщил народный депутат Николай Величкович, члены парламентского подкомитета железнодорожного транспорта вызвали Криклия на свое заседание, запланированное на 15.00 в понедельник, 18 мая, передает УНН. Министр должен объяснить, как подрядчиком, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+", могла стать ранее неизвестная фирма без опыта и с оффшорным корнями.

"По сути того, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая оказывала кейтеринговые услуги фирме своего же владельца, была допущена (к участию в аукционе - ред.). А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально", - сказал он.

14 мая состоялся аукцион филиала УЗ "Украинская железнодорожная скоростная компания" на выбор подрядчика для питания пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +". Конкурс выиграла компания "Гринед", которая предложила ежемесячное вознаграждение УЗШК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

"Гринед" обошла таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко". Как выяснилось, эта компания имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЗШК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований открыло дело против чиновников Министерства инфраструктуры из-за схемы "обилечивания" владельцев автотранспорта на газе.

Позже бизнесмен Алексей Вадатурский заявил, что министр Криклий продвигает убийственный для речных перевозок законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Также СМИ писали о существовании так называемого теневого офиса министерства, который якобы руководит различными незаконными схемами в транспортной отрасли.